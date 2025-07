Ferrari nel caos, Leclerc affossa Hamilton: “Così impara”

Lewis Hamilton ha davvero moltissimo da fare per raggiungere risultati eccezionali alla Ferrari nel corso di questa stagione.

Lewis Hamilton sta vivendo una stagione tanto intensa quanto complicata fino a questo momento. Neanche un podio nelle gare lunghe per lui, e anche in qualifica ha sempre fatto molta fatica fino a questo momento.

Rispetto al compagno di squadra Charles Leclerc, malgrado una distanza in classifica che lo vede solamente moderatamente distante, il fuoriclasse inglese ha dimostrato molta meno competitività e feeling in pista alla guida della difficile Ferrari SF-25, apparsa fin troppe volte come un toro impazzito.

In ogni caso, è chiaro che è l’asso inglese a doversi avvicinare di più al numero 16 del cavallino rampante, visto che sicuramente la rossa non ha costruito – per l’ennesima volta – una macchina da mondiale, ma che allo stesso tempo ha un potenziale in questo momento quantomeno da seconda forza.

Lewis Hamilton, il messaggio perentorio: i dettagli

Se Lewis hamilton è uno dei piloti più amati in assoluto, non significa assolutamente che non riceva spesso critiche di un certo spessore. E infatti, il fuoriclasse inglese ne ha ricevuta una davvero pesante direttamente dall’Inghilterra, con il Telegraph che non lo ha risparmiato. Secondo il giornale britannico, Hamilton sembra ancora cercare la colpa nella sua squadra piuttosto che limitarsi a fare le cose per bene.

Hamilton dovrebbe sedersi a un tavolo con le persone interessate e discutere di persona di ciò che secondo lui non va – sempre secondo il giornale – dato che in questo modo le persone possono esprimere il loro parere, essere oneste e avere una conversazione costruttiva sui progressi. Scrivendo e-mail, si rischia di dire qualcosa che potrebbe essere letto in maniera diversa, e può essere dannoso per il rapporto da costruire e solidificare fra Hamilton e la Ferrari.

E poi, il Telegraph ha fatto riferimento proprio alla questione sportiva, dicendo che il sette volte campione del mondo ha già disputato 13 GP e “non dovrebbero esserci scuse sul fatto che è arrivato in una nuova squadra. Ha avuto abbastanza tempo in macchina e al simulatore per imparare come funzionano le cose. Deve cambiare atteggiamento, forse anche Hamilton sta scomprendo quanto sia bravo Leclerc. Che impari da lui”. Insomma, una critica accesa nei confronti dell’ex alfiere di McLaren e Mercedes. Per quanto possa essere dura la stagione del campionissimo finora, in gara a Spa-Francorchamps ha comunque disputato un’ottima prestazione. Nella speranza che sia solo la prima delle tante.