Pedullà: “Atalanta, il preferito è Arokodare ma Krstovic resiste”

Ultime di mercato sull’Atalanta da parte di Alfredo Pedullà: “L’Atalanta è concentrata sulla vicenda Lookman e pensa, come abbiamo già svelato, a Federico Chiesa per l’eventuale sostituzione. Ma siccome deve ancora sostituire Retegui, presto si entrerà nella fase operativa per l’attaccante centrale. Il profilo che piace di più è quello di Tolo Arokodare, classe 2000 del Genk ma non di semplice realizzazione. È stato valutato anche Muniz del Fulham, tuttavia resiste la candidatura di Nikola Krstovic, in uscita da Lecce e che vi avevamo anticipato lo scorso 10 luglio”.