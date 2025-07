Pedullà: “Weah-OM, la diplomazia al lavoro”

Ultime di Alfredo Pedullà su Timothy Weah: “Vuole l’Olympique Marsiglia e confida di essere accontentato nel giro di pochi giorni. I contatti sono ripartire, si tratta soprattutto di diplomazia al lavoro per ricucire al più presto possibile dopo le recenti e velenose dichiarazioni dell’agente. L’OM ha apprezzato molto il fatto che Weah non abbia mollato di un centimetro rispetto al desiderio di andare a Marsiglia rifiutando le altre destinazioni in Premier. E proprio per questo motivo potrebbe decidere di modificare l’offerta in modo da convincere definitivamente la Juventus”.