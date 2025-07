Sinner diventa un caso: tennis sconvolto

Jannik Sinner, grazie ai suoi successi nel mondo del tennis, finisce sempre più al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica.

Jannik Sinner è sicuramente il tennista del momento. Numero uno al mondo e fresco vincitore di Wimbledon, si trova al centro dell’attenzione, e proprio per questo motivo se ne parla sempre di più.

Dopotutto, il campione di Wimbledon 2025 sta compiendo vere e proprie imprese sportive, qualcosa che nel circuito tennistico mondiale raramente abbiamo potuto apprezzare da parte di un atleta italiano. Adesso, però, è realtà. E infatti non mancano le discussioni in merito, così come non vengono messe da parte le lodi a un campione davvero straordinario.

Quello che è accaduto di recente, però, se vogliamo è leggermente differente. Stiamo parlando di qualcosa che non ha niente a che vedere con le semplici critiche o i semplici elogi che un tennista può tranquillamente ricevere nel corso della sua carriera.

Sinner diventa un caso: i dettagli

Jannik Sinner è stato di recente protagonista di uno studio universitario dedicato all’impatto mediatico e comunicativo che i suoi successi sportivi hanno avuto finora. Flavio Pirazzi ha presentato una tesi di laurea incentrata sulla carriera del numero uno al mondo, laureandosi a 28 anni all’Università di Torino. Lo studente ha completato la sua ricerca universitaria subito dopo la vittoria agli US Open nel settembre del 2024, quando Sinner si è confermato come numero uno al mondo.

Questa ricerca si è basata sull’analisi delle strategie di sponsorizzazione e le modalità della comunicazione sportiva. Secondo Pirazzi, Sinner ha rivoluzionato il modo in cui lo sport comunica, diventando un personaggio sportivo a tutto campo, in virtù dei suoi risultati e delle collaborazioni che ancora oggi logeano a brand italiani storici. Insomma, l’altoatesino è riuscito ad attirare l’attenzione delle persone di tutte le età. Un po’ come in passato era riuscito a fare Valentino Rossi. Inoltre, secondo l ostudente siamo davanti a un cambiamento profondo anche di tendenze sportive in Italia.

Nella sua ricerca accademica, Flavio Pirazzi ha anche eseguito un confronto mediatico sul clamore sollevato dalle vittorie di Sinner. Grazie al fuoriclasse italiano del tennis, il tennis è ormai uno sport alla pari o al secondo posto dopo il calcio nell’interesse del pubblico italiano al momento. Questo anche a causa del fatto che molti giorvani appassionati di sport hanno visto raramente (o non l’hanno vista proprio) la nazionale ai mondiali di calcio. Come punto di rifeirmento calcistico, infatti, hanno solamente il successo degli Europei 2021.