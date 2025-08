Colpo di scena Sinner, l’assenza è pesante: una mazzata

Jannik Sinner finisce sempre facilmente sotto l’occhio del ciclone, e anche questa volta è successo proprio questo.

Jannik Sinner, specialmente dopo aver conquistato il torneo di Wimbledon, è finito ancor più del solito al centro dell’attenzione. Il tennista italiano, numero uno al mondo della classifica ATP, sta ottenendo risultati veramente importanti e riscrivendo certamente la storia del movimento italiano.

Porsi dei limiti in tal senso è abbastanza sbagliato, specialmente perché il solo 2025 è un anno ancora lunghissimo e di cose ne possono succedere ancora tante.

Ciò che è chiaro, però, è che Sinner può davvero trascorrere diversi anni al top del tennis mondiale con costanza e notevole frequenza. Qualcosa che nessun connazionale prima di lui è mai riuscito a fare. In ogni caso, non sempre le motivazioni per cui si parla tanto dell’altoatesino sono del tutto positive: come nel caso di cui stiamo per parlarvi.

Sinner, assenza pesante: i dettagli

Veronika Kudermetova, tennista intervenuta nel podcast dell’ex giocatrice russa Elena Veshina ‘La primaversa nos llama’, ha parlato di un curioso evento che riguarda anche Jannik Sinner. Facciamo riferimento al ritardo del campione italiano alla cena di Wimbledon, con la Kudermetova che se n’è andata appena prima del suo arrivo e che si è detta arrabbiata per l’organizzazione della serata. Ma procediamo con ordine.

Per quanto riguarda la cena psot torneo inglese, in cui la tennista avrebbe dovuto incrociare Sinner, la giocatrice ha raccontato cosa è successo: “La cena era di tre portate, ma dopo la prima è passato davvero tanto tempo prima che arrivassero le successive. Dopo il primo abbiamo aspettato un po’, non mi sembrava ben organizzato il tutto. Fatto sta che poi siamo andati via. Sinner era in ritardo, non l’abbiamo visto quando ce ne siamo andati. E così abbiamo deciso di non aspettarlo. Sono rimasta stupita e a dirla tutta anche un po’ arrabbbiata”.

Queste le parole di Veronika Kudermetova, che non ha gradito particolarmente quanto osservato nel corso di quella che sarebbe dovuta essere una serata veramente speciale e indimenticabile. E invece, vuoi per un motivo o vuoi per un altro, non se la dimenticherà facilmente per ben altre ragioni. A prescindere da questo amaro accaduto, è chiaro che chi ha amato il tennis non potrà scordarsi facilmente dell’edizione 2025 di Wimbledon. Impossiible dimenticare, in effetti, il primo successo di un tennista italiano in quello che probabilmente è il torneo più importante e iconico in assoluto all’interno del circuito.