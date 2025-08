Hamilton gela la Ferrari, segreto svelato: è sconvolgente

Lewis Hamilton ha svelato i suoi segreti più intimi, sorprendendo moltissimi appassionati e addetti ai lavori: i dettagli.

Lewis Hamilton sta vivendo una prima stagione in Ferrari veramente molto speciale e unica nel suo genere, visto e considerato anche gli alti e bassi che stanno caratterizzando il 2025 del cavallino rampante in Formula Uno.

Il sette volte campione del mondo, inoltre, non si sta adattando facilmente alla SF-25, che si rivela sempre più una macchina difficile e complciata, anche se Charles Leclerc sembra riuscire a estrarre tutto il potenziale o quasi dalla sua rossa. Il che è anche quello che deve provare a fare Hamilton, per non terminare con molta amarezza questa difficile annata sportiva.

Comunque, in vista del week end dell’Ungheria, in cui Hamilton è sempre andato molto forte nel corso della sua carriera, il campione inglese ha svelato alcuni segreti veramente degni di nota: scopriamo quali.

Hamilton, segreto svelato: i dettagli

Lewis Hamilton è famoso per parlare spesso di F1, essendo la disciplina che dal punto di vista dei risultati e dell’albo d’oro gli ha regalato soddisfazioni a non finire, ma di recente ha avuto tempo e spazio anche per parlare di ciò che fa nella sua vita privata. In una lunga intervista ai belgi di RBTV, il fuoriclasse inglese ex McLaren e Mercedes e attualmente in forza alla Ferrari, ha tracciato un interessante quadro sulla sua vita e sui suoi impegni esterni alla massima serie automobilistica.

Il numero 44 del cavallino rampante ha infatti raccontato cosa fa quando non si occupa di F1: “Mi dedico ai progetti, come la tequila analcolica e Plus 44, Dior, e ho prodotto anche il film sulla F1. Bisogna saper gestire le energie durante l’anno. Non vedo molto la mia famiglia, ma sto cercando il giusto equilibrio. In linea generale, comunque, adoro lavorare, sono un vero stacanovista e faccio molte riunioni. Cerco di ottenere il massimo da tutti, incluso me stesso”.

Stando alle parole di Lewis Hamilton, quindi, possiamo tranquillamente dire che si dà veramente un sacco da fare nel corso della sua vita. Non soltanto per quanto riguarda il suo impegno in F1, in cui ancora oggi è uno dei piloti più forti e talentuosi in assoluto, ma anche al di fuori della stessa categoria in cui risulta essere il pilota più vincente di sempre. In attesa di trovare il giusto equilibrio fra impegni e famiglia, Hamilton pare proprio divertirsi in quello che fa abitualmente.