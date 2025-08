Marc Marquez, Ducati in lacrime: notizia tremenda

Marc Marquez sta disintegrando il mondiale di MotoGP, con Ducati che si gode il momento: in futuro tutto potrebbe cambiare, però.

Marc Marquez sta disintegrando la MotoGP in sella alla sua Ducati ufficiale, riportando alla mente stagioni come quella del 2014 o del 2019, anni in cui con la sua Honda ha veramente fatto molto più che sbaragliare semplicemente la concorrenza.

Il fuoriclasse spagnolo in rosso ha ritrovato la luce che dopo l’infortunio all’omero destro a Jerez de la Frontera aveva perso da tempo. Soltanto tre vittorie da quell’esatto momento e tante delusioni, tante cadute, troppi passaggi a vuoto. In Ducati, prima attraverso il team Gresini e poi in ufficiale, ha trovato linfa nuova a cui attingere.

Adesso, nel 2025, è di nuovo il grande dominatore della classe regina del motomondiale. Mentre il nono titolo mondiale è a un passo e la Ducati se lo gode e se lo coccola, le cose in futuro potrebbero cambiare: e nemmeno in un futuro troppo lontano.

MotoGP, Marquez e il futuro: niente è scontato

La Ducati in questo momento sta dominando la scena, ma non è detto che sarà per sempre così. Nel 2027, infatti, la MotoGP sarà protagonista di un importante cambiamento del regolamento tecnico, con la cilindrata dei motori ridotta a 850cc, l’eliminazione degli abbassatori e la riduzione netta dell’aerodinamica. Soltanto a scriverlo – e per voi leggerlo – è chiaro che stiamo parlando di una mezza rivoluzione, e proprio per questo anche un pilota come Marc Marquez non ha il futuro già decifrato.

Il suo contratto con la Ducati scade nel 2026, e anche se è altamente probabile che rimanga in rosso anche dopo questa data, il team di Borgo Panigale dovrà lavorare tantissimo per evitare di perdere il suo fuoriclasse per eccellenza. Anche perché all’interno della Honda pensano eccome ancora oggi a Marc Marquez.

Alberto Puig, team manager della scuderia, ai microfoni della testata spagnola AS, ha parlato di un possibile e alquanto ostico ritorno del numero 93 in quella che è stata la sua casa per praticamente tutta la carriera o quasi: “Complicato un suo ritorno nel 2027, perché era arrivato un momento in cui dovevamo separarci e possiamo solo tenere a mente i bei ricordi passati insieme. Quando ha deciso di andarsene, ha scelto la sua strada e ha dimostrato che era quella giusta, perchè è in testa al mondiale e noi siamo molto felici per lui”. Nonostante la difficoltà ad ingaggiare nuovamente Marquez, Puig ha anche ammesso che è vero che nel 2027 tutti i team potranno ingaggiare nuovi piloti. E tutti quanti saranno valutati sicuramente, compreso il primo della classe.