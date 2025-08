Sara Curtis ci prova ma non riesce ad andare oltre l’8° posto nella finale dei 100 stile libero femminili a Singapore. Una prova solida per l’azzurra, che avrà tempo e modo di crescere su questa distanza. Marrit Steenbergen si conferma regina della velocità mondiale, battuta Mollie O’Callaghan (argento).

Curtis, ai microfoni della Rai, ha poi dichiarato: “Arrivare qui è stato un successo per me, la medaglia non era impossibile. Continuerò a lavorare a testa bassa per raggiungere questo podio, questa finale l’ho vissuta al meglio che potevo. Qualcosa manca ma continuerò a lavorarci, meglio essere in corsia 1 che sugli spalti. Ringrazio chi mi è stato vicino, per me va bene così”.