Italvolley maschile in finale di VNL! È caccia alla doppietta

Dopo il trionfo della Nazionale femminile a Łódź, in Polonia, lo scorso weekend, l’Italia del volley punta ora a una storica doppietta. Domenica alle 13, infatti, gli azzurri di Fefé De Giorgi scenderanno in campo per la finale di Nations League, dopo aver superato in semifinale una combattiva Slovenia con il punteggio di 3-1.

Michieletto trascinatore, l’Italia mostra profondità

Contro la Slovenia è emersa tutta la solidità e la profondità del gruppo italiano, in una partita equilibrata e intensa. Sugli scudi un devastante Alessandro Michieletto, autore di 26 punti e autentico trascinatore del gruppo.

Nel sestetto iniziale, De Giorgi ha schierato Giannelli in regia con Rychlicki opposto, la coppia Michieletto-Lavia in banda, Gargiulo (preferito a Galassi) e Anzani al centro, e Balaso libero. L’Italia ha costruito tanto fin da subito grazie alla battuta, arma fondamentale nella prima frazione: ace di Giannelli in due rotazioni consecutive e uno di Romanò — entrato per Anzani sul 23-21 — hanno spianato la strada per il 25-21 iniziale.

Slovenia reattiva, ma l’Italia risponde con i cambi

Nel secondo set, la Slovenia ha risposto con lucidità, soprattutto grazie alla scelta del CT Soli (fresco campione d’Italia con Trento) di inserire Mujanovic al posto di uno spento Toncek Stern. La mossa paga: gli sloveni volano sul 17-12 e, nonostante i cambi operati da De Giorgi (dentro Sbertoli e Romanò per Giannelli e Rychlicki), pareggiano i conti chiudendo 25-22.

Partita a scacchi tra i CT: De Giorgi la spunta

Il terzo set diventa una sfida tattica tra le panchine. De Giorgi cambia ancora: dentro Galassi e conferma Romanò. Dall’altra parte, Soli richiama Mujanovic per ridare fiducia a Stern. Ma è l’Italia a spuntarla: un muro di Galassi e un ace di Michieletto regalano agli azzurri il break decisivo (21-17), chiudendo 25-21.

Nel quarto set, l’Italia conferma l’assetto vincente e scappa con un altro ace di Michieletto (10-9), un muro di Romanò su Mozic (12-10) e una grande difesa di Giannelli (13-10), costruendo il margine che li porta fino al traguardo. A siglare il punto finale è Lavia.

Verso la finale: in attesa di Polonia o Brasile

Con questa vittoria, gli azzurri si guadagnano l’accesso alla finale di domenica, in programma alle 13. L’avversaria uscirà dalla sfida tra Polonia e Brasile, in programma sempre oggi. L’Italia è pronta a scrivere un’altra pagina di grande volley.