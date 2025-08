LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Lookman vuole solo l’Inter, Son lascia il Tottenham

Tutte le trattative di giornata. SPORTITALIA non vi lascia mai soli ed è pronta a raccontarvi ogni aggiornamento di questa sessione di calciomercato.

9:00 Il Bruges inserisce Ardon Jashari in lista Champions League, anche se ieri sera il centrocampista svizzero non era nemmeno in panchina nella sfida di campionato contro il Mechelen. Messaggio al Milan?

8:30 Nel corso di una conferenza stampa a Seul, in Corea del Sud, il fantasista Son ha chiesto la cessione al Tottenham. Può andare ai Los Angeles Galaxy. Lascia gli Spurs dopo 10 anni.

8:00 La giornata di ieri è stata quella del rifiuto atalantino dell’offerta interista per Ademola Lookman. Resta da capire se l’Inter opterà per un rilancio nei prossimi giorni, accontendando le richieste del club bergamasco. Il nigeriano vuole solo l’Inter e ha promesso ‘guerra totale’ all’Atalanta per essere accontentato.