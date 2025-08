Sinner-Alcaraz, mirino puntato: la scelta è clamorosa

In questo preciso momento storico, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono davvero al centro dell’attenzione sotto tutti i punti di vista.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, in questo preciso momento storico, sono chiaramente fra gli elementi più apprezzati in assoluto sotto tutti i punti di vista. Spesso al centro dell’attenzione, non dovrebbe stupire particolarmente visto e considerato il fatto che sono i due giocatori più forti al mondo in questo momento.

Nemmeno un campione senza tempo come Novak Djokovic può fare niente in confronto a quelli che sono davvero considerati come il top assoluto del tennis in questo momento.

In tal senso, hanno avuto il mirino puntato in più di un’occasione – metaforicamente parlando – e anche questa volta è successo. Dopo Wimbledon, anche riguardo a loro due le polemiche e le discussioni in effetti non sembrano essere per niente mancate: ecco per quale ragione nello specifico.

Sinner-Alcaraz, mirino puntato: ecco perché

Sono veramente tanti i tennisti che hanno deciso di saltare il National Bank Open, con l’obiettivo di avere più tempo a disposizione per concentrarsi sulla “stagione del cemento”. Qualcosa che ha portato a svariate discussioni all’interno del circuito, specialmente per quanto riguarda il calendario. Il format di questo torneo in particolare, che sembra penalizzare la visione degli appassionati e le prestazioni concesse al suo interno, ha creato ben più di una polemica. Sono davvero tanti, in effetti, i giocatori che hanno dato forfait, compresi Djokvic, Sinner ed Alcaraz.

Jimmy Connors ha parlato delle scelte prese dai tre fuoriclasse nell’ultima puntata del podcast Advantage Connors. Secondo lui, “un tennista come Djokovic deve monitare il suo tempo e misurare l’impegno che mette nei tornei, perché ora è il giocatore più anziano. Se vuole migliorare il suo gioco e provare a vincere l’evento più significativo dell’ultima parte di stagione, ovvero l’US Open, deve calcolare tutto questo”.

Inoltre, ha precisato che dopo Wimbledon anche lui si prenderebbe una settimana di pausa per tornare a casa e prepararsi a giocare di nuovo. In ogni caso, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic torneranno regolarmente in campo al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 7 al 18 agosto 2025. Un ritorno in campo molto atteso, specialmente dopo Wimbledon, in cui Sinner è finalmente riuscito a batter ein una finale Slam Alcaraz. Quel che potrà accadere nelle prossime settimane è imprevedibile, ma sicuramente al National Bank Open quello che da molti è considerato il meglio che il tennis può offrire attualmente sarà assente.