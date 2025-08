Paura in F1, dolore lancinante: che dramma

La Formula Uno è un altro sport semplicemente epico e straordinario, anche se a volte può spaventare fan e appassionati.

La Formula Uno è ampiamente fra gli sport più apprezzati e considerati in maniera positiva in assoluto. Stiamo parlando di una disciplina che davvero è considerata ampiamente fra le più belle e spettacolari all’interno del motorsport e non solo.

Questo è testimoniato anche dai tanti tifosi che ogni anno si danno da fare per sostenere i propri beniamini, oppure i semplici appassionati che adorano lo sport e i suoi protagonisti in tutte le sfaccettature immaginabili.

Tutte queste persone, però, talvolta si trovano ad avere non poca preoccupazione per quanto riguarda le condizioni fisiche e di salute di quegli stessi beniamini che ci tengono tanto a supportare. Questa volta le cose non sono andate in maniera tanto differente, come stiamo per vedere nelle prossime righe.

Paura in F1 nelle ultime ore: cosa è successo

Purtroppo, per quanto riguarda il week end di Formula Uno del GP dell’Ungheria, Fernando Alonso è fortemente a rischio. Già nelle prove libere del venerdì non ha preso parte agli impegni in pista. Come comunicato dall’Aston Martin, il fuoriclasse spagnolo ha riscontrato un infortunio muscolare alla schiena nei giorni successivi al GP del Belgio. Non avrebbe ancora recuperato da tale infortunio. In ogni caso, rimarrà certamente ai box durante le FP1.

Al suo posto, scenderà in pista Felipe Drugovich. Una problematica che non ci voleva, tuttavia se il dolore persiste da giorni è difficile che possa essere al 100% per quanto riguarda le sessioni ufficiali tra qualifiche e gara. Come precisato dal suo team, Alonso ha dovuto fare i conti con un infortunio muscolare alla schiena. Mentre ha continuato a curarsi in mattinata, ha deciso di non prendere parte alle FP1. Felipe Drugovich guiderà al fianco di Lance Stroll: “A tempo debito verrà presa una decisione sulla partenza di Fernando al resto del fine settimana”.

Le condizioni del pilota spagnolo 44enne, vanno monitorate. Sono in corso valutazioni sulla sua presenza per il reso del week end. In ogni caso, se fisicamente non sta bene, non avrebbe senso rischiare di peggiorare addirittura la situazione della sua schiena. Specialmente a pochi giorni dalla pausa estiva (e su una macchina che fa una enorme fatica ad andare a punti). Inoltre, il tracciato ungherese è uno di quelli che richiede parecchio sforzo fisico, soprattutto se sono previste temperature alte.