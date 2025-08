Sgambata Inter ad Appiano: 7-2 alla formazione U-23

Buona sgambara per l’Inter di Cristian Chivu che in mattinata ha battuto ad Appiano Gentile la formazione U-23 con il punteggio di 7-2. In rete Bonny, poi l’autogol di Kamaté, Asllani, Lautaro, Esposito, Luis Henrique e Calhanoglu.

INTER – INTER U23 7-2

Marcatori: 8′ Spinaccè (U23), 11′ aut. Kamate (U23), 15′ Bonny (I), 30′ Mosconi (U23), 32′ rig. Asllani (I), 41′ Lautaro (I), 50′ F. Esposito (I), 63′ Luis Henrique (I), 90′ Calhanoglu (I).

INTER (3-5-2): 1 Sommer (12 Di Gennaro 46′); 36 Darmian (28 Pavard 46′), 6 De Vrij (15 Acerbi 46′), 95 Bastoni (42 Palacios 46′); 2 Dumfries (11 Luis Henrique 46′), 8 Sucic (23 Barella 46′), 21 Asllani (20 Calhanoglu 46′), 22 Mkhitaryan (59 Zalewski 46′), 30 Carlos Augusto (32 Dimarco, 46′); 14 Bonny (9 Thuram 46′), 10 Lautaro (94 F. Esposito 46′). A disposizione: 40 Farronato. Allenatore: Cristian Chivu

INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati (12 Raimondi 46′); 24 Re Cecconi (15 Stante 46′), 19 Prestia (26 Garonetti 72′), 5 Alexiou (63 Fontanarosa 46′); 46 Cinquegrano (2 Avitabile 46′ (11 Sarr 72′)), 44 Berenbruch (8 Zarate 46′), 14 Bovo (9 Topalovic 46′), 10 Kamate (16 Venturini 72′), 3 Cocchi (17 Motta 46′); 30 Mosconi (45 Agbonifo 46′), 7 Spinaccè (35 Zuberek 46′). A disposizione: 22 Zamarian. Allenatore: Stefano Vecchi

Arbitro: Calzavara

Assistenti: Luciani-Galimberti