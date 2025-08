Non ce l’ha fatta l’Italia di De Giorgi a portare a casa la finale Volley di Nations League. Festeggia la Polonia campione d’Europa con un 3-0 (25-22, 25-19, 25-14) a Niangbo, in Cina. Sfuma dunque la doppietta azzurra dopo il trionfo delle ragazze di Velasco a Lodz. Per la formazione di Grbic si tratta della seconda vittoria in Nations League dopo il successo del 2023.