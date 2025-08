Incastrato Sinner, lo hanno visto tutti: non può più mentire

Essendo il numero uno al mondo del tennis in questo momento, Sinner finisce sempre al centro dell’attenzione.

Jannik Sinner è il numero uno al mondo della classifica ATP in questo momento, e lo è da oltre un anno. Questo comporta che sia sempre al centro dell’attenzione all’interno del quadrato di gioco, ma anche in momenti in cui la racchetta e la pallina da tennis c’entrano poco finisce sotto i riflettori.

Non che lui l odesideri. Essendo una persona molto riservata e che ci tiene a mantenere la sua vita privata il più possibile, proteggendo la privacy anche di chi lo circonda abitualmente, è chiaro che non è contento di essere sempre sulle prime pagine dei giornali anche per dettali che non hanno niente a che vedere con il tennis.

Tuttavia, la cronaca in generale si concentra spesso su di lui, essendo un elemento molto popolare, e anche questa volta è successa la stessa cosa.

Sinner, lo hanno trovato così: i dettagli

Jannik Sinner, in vista dell’ultimo Slam dell’anno, l’US Open, si è allenato insieme all’amico e collega Matteo Berrettini. Non sono mancati in suo sostegno il coach Simone Vagnozzi e il preparatore atletico Umberto Ferrara. Ma il campione di Wimbledon 2025 non si è impegnato soltanto per prepararsi al Masters 1000 di Cincinnati e agli US Open, ma anche per sciogliere un po’ la tensione prima di avviarsi verso l’ultima importantissima parte di stagione tennistica.

Per lo stesso motivo, probabilmente, si è preso un altro momento di assoluto relax lo scorso giovedì pomeriggio, e lo ha fatto in compagnia di Laila Hasanovic. I due hanno passeggiato per Montecarlo e preso un gelato in un famoso locale frequentato da molti sportivi che risiedono a Monaco. Un po’ una conferma, malgrado le smentite degli ultimi mesi, di una nuova storia d’amore che lo sta coinvolgendo nella sua vita tanto movimentata e frenetica.

La modella è apparsa svariate volte in tornei di tennis in cui era presente anche Sinner – ma sul campo di gioco – e inoltre i due erano stati notati per la prima volta in un contesto tutt’altro che casuale. L’altoatesino aveva spiegato che la reale motivazione era lavorativa e legata a una serie di scatti fotografici da fare, ma evidentemente le cose fin dal primo istante erano decisamente diverse. In qualsiasi modo la si possa vedere, comunque, l’importante è che Sinner sia tranquillo e abbia ricaricato le energie (soprattutto mentali) per affrontare Cincinnati e US Open al meglio delle proprie possiiblità.