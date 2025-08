La Ferrari accetta il consiglio, via Hamilton: scelto il nuovo pilota

Lewis Hamilton si trova in un momento particolarmente critico della sua avventura in Ferrari: chi potrebbe sostituirlo.

Lewis Hamilton è un pilta straordinario, che è stato capace nel corso della sua lunga e fantastica carriera automobilistica di realizzare imprese superbe.

Quest’anno, però, sta facendo molta fatica a imporsi in pista. Il suo primo anno in Ferrari, sino a questo momento, sta spingendo il sette volte campione del mondo in un momento buio apparentemente senza fine.

Anche in Ungheria, notoriamente fra le sue piste preferite in assoluto, è arrivata una clamorosa eliminazione in Q2, che per lui che ha sempre facilmente dimostrato una certa predilizione per le curve e i settori della difficile pista ungherese è davvero qualcosa di molto difficile da digerire. Specialmente considerando che il compagno di squadra Charles Leclerc ha fatto registrare una pole position veramente molto ardua da dimenticare.

Hamilton in crisi: chi potrebbe sostituirlo

Lewis Hamilton eliminato in Q2 in Ungheria. Qualcosa che non si vede tutti i giorni, considerando che per Hamilton il tracciato ungherese è uno dei suoi preferiti oltre che uno di quelli in cui si è espresso meglio in carriera anche dal punto di vista dell’albo d’oro. Eppure, nel 2025 il risultato è stato davvero a dir poco al di sotto delle aspettative.

Le dichiarazioni a caldo del campione inglese, poi, non hanno fatto pensare a un umore particolarmente positivo: “Sono sempre io. Sono semplicemente inutile. La squadra non ha problemi, basta vedere che la seconda macchina è in pole position, quindi probabilmente la Ferrari deve solo cambiare pilota”. Dichiarazioni da considerare inevitabilmente pesanti, anche se non da prendere troppo alla lettera, dato che sono legate principalmente a uno stato d’animo a dir poco negativo da parte del fuoriclasse ex McLaren e Mercedes. Tuttavia, pensando a un possiible addio anticipato del numero 44, chi potrebbe prendere il suo posto? Secondo tantissime persone dentro e fuori dal paddock, il principale accreditato rimane Oliver Bearman.

Giovane promessa dell’automobilismo britannico, ha già debuttato in Ferrari. Si è fatto principalmente notare nel corso del GP di Gedda del 2024, in sostituzione di Carlos Sainz, ottenendo subito punti iridati alla guida della vettura del cavallino rampante. Qualora Hamilton e la Ferrari decidessero di separarsi prima del tempo, comunque, il pilota da affiancare a Leclerc sarebbe già “in casa”, e sarebbe davvero un cambiamento più che naturale per il cavallino rampante. Anche se la speranza è chiaramente quella di portare a termine il progetto che vede Hamilton grande protagonista.