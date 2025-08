MotoGP sconvolta: manca solo l’ufficialità

La MotoGP si trova davvero ad apparire più che in un momento di semplice transizione: cosa è successo stavolta.

La MotoGP è in un momento di transizione assolutamente notevole. Nel 2027 cambieranno i regolamenti, e allo stato attuale delle cose – con il dominio di Marc Marquez e della Ducati – questo potrebbe portare a un clamoroso capovolgimento di fronte.

Ci sono molti team che potrebbero facilmente insidiare questo binomio che attualmente appare sostanzialmente inarrestabile per chiunque. Pensiamo a Yamaha e Honda, ma anche ad Aprilia. Tra il dire e il fare c’è di mezzo un oceano immenso, ma sappiamo quanta differenza possa fare un cambio di regolamento.

Prima del 2027, comunque, altre cose potrebbero effettivamente cambiare. Ci riferiamo a un argomento molto discusso nelle ultime ore e che vedrebbe a dir poco attivo un grande ex protagonista del mondo della Formula Uno.

MotoGP, grande novità: manca poco alla decisione definitiva

La MotoGP si prepara a un grande cambiamento in vista delle prossime stagioni. Non parliamo soltanto del cambio di regolamento del 2027, che sarà davvero considerevole, ma del fatto che l’ex team principal del team Haas di Formula Uno, Gunther Steiner, sembra in procinto di ultimare l’acquisizione della scuderia di MotoGP Tech3, che attualmente è legata a KTM. A riportarlo, Motorsport.com.

Il manager italiano non prenderebbe le redini del team da solo, perché sempre secondo la stessa redazione in questa operazione è coinvolta anche APEX, società di investimento focalizzata sullo sport e sostenuta da personaggi sportivi di un certo rilievo come Lando Norris. L’operazione dovrebbe essere ultimata per un costo in definitiva di circa 20 milioni di euro. Secondo quanto riportato da FormulaPassion, che ha contattato il team per saperne di più, al momento si tratta solo di rumors. La trattativa non è stata effettivamente smentita, ma l’azienda in questione rimane comunque molto abbottonata a riguardo. Anche perché, finché non c’è l’ufficialità, è abbastanza sbaglaito parlare troppo di questa faccenda.

In ogni caso, sappiamo addirittura dallo scorso giugno che c’è un interessamento concreto da parte di Gunther Steiner per l’acquisizione del team Tech 3. Staremo dunque a vedere se ci sarà la possibilità di arrivare a notare un cambiamento così importante in uno dei team più famosi e storici della recente MotoGP. Fondato nel 1990, ormai siamo abituati a vedere, notare e apprezzare il team che presto potrebbe passare nelle mani di Gunther Steiner e colleghi. In attesa di scoprire chi sarà il nuovo acquirente, la speranza è di continuare a vedere in pista tale scuderia.