Un intero paese sotto choc, addio al talento italiano: aveva appena 20 anni

Tragico lutto nel mondo dello sport, addio per sempre al grande talento italiano: aveva appena 20 anni, è finita in tragedia.

Il mondo dello sport è veramente qualcosa di magnifico, perché dà la possiiblità a moltissime persone di godersi esperienze indimenticabili, stringere amicizie, rilassarsi ed essere felici in totale armonia e compagnia di altre persone che desiderano le stesse cose che spesso uniscono veramente milioni di essere umani in tutto il mondo.

Purtroppo, però, se c’è tutto questo in alcuni casi può esserci soffferenza, dolore, amarezza, malinconia. In alcuni casi a causa di sconfitte arrivate dopo una splendida sfida persa singolarmente o in uno scontro a squadre, oppure a causa di qualcosa di decisamente peggiore.

Purtroppo, stavolta ha perso la vita uno straordinario talento italiano, che aveva solamente vent’anni. Scopriamo di chi stiamo parlando e cosa gli è accaduto.

Tutta Italia sotto shock: addio al talento, aveva 20 anni

Una persona ha perso la vita, lasciando tutta la Sicilia e il resto dell’Italia davvero a pezzi. Parliamo della tragica perdita di Simona Cinà, 20enne pallavolista dell’Acds Capacense Volley, club che milta in Serie D. La giovane giocatrice è stata trovata senza vita in una piscina di una villa privata a Bagheria, dove si stava svolgendo una festa. La prima ricostruzione di quanto accaduto è la seguente: Simona è finita in acqua e non è riuscita a salvarsi, anche se non è ancora chiaro il motivo preciso.

Non sono serviti a niente i tentativi di rianimazione del personale del 118, dato che i responsabili hanno soltanto potuto constatare il decesso. Sul caso, comunque, continuano a indagare i Carabinieri. Tant’è vero che è già stata disposta l’autopsia e il sequestro della salma. Al di là di quello che sarà l’esito delle analisi, rimane il fatto che il modno dello sport e della pallavolo sono in lutto per una perdita davvero pesante e sicuramente incolmabile. In un momento così tanto difficile, ci si può solamente stringere alla famiglia della già compiantissima Simona Cinà, per ricordare una sportiva appassionata e che si impegnava tantissimo per raggiunegre i suoi risultati al meglio delle proprie possibilità.

Sicuramente la sua morte lascia un voto difficile da colmare e la sua ssenza sarà impossibile da dimenticare, perché lo sport ci insegna che possiamo essere grandi sia in campo che fuori, e lei ha dimostrato a soli 20 anni di essere eccome tutto questo. Non ci resta altro da fare che le condoglianze alla famiglia della giovane scomparsa recentemente.