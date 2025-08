Atalanta, Lookman diserta anche l’allenamento di questa mattina

Non si è presentato neanche stamattina all’allenamento dell’Atalanta Ademola Lookman. A Zingonia è prevista quest’oggi una doppia seduta e il nigeriano, dopo aver smaltito l’infortunio, continua nello scontro interno con la dirigenza della Dea. Lookman continua a volere solamente l’Inter.

La seduta di allenamento era concordata con il club orobico per seguire il programma di recupero completo dell’infortunio.

Atalanta chiara: le parole di Percassi

Riproponiamo le parole pronunciate dall’AD dell’Atalanta Luca Percassi in merito alla vicenda Lookman: “Questa è una buona occasione per chiarire quello che è successo. L’anno scorso, a fronte di un’offerta di 20 milioni del PSG, il giocatore aveva chiesto di essere ceduto. L’Atalanta si era ripromessa di accontentarlo in questa sessione di mercato a due condizioni: l’offerta doveva arrivare da un Super top club europeo, e che non sarebbe andato a vestire un’altra maglia diversa da quella dell’Atalanta in Italia”.

Oggi la situazione, che voi ben conoscete, è ben diversa. In ogni caso la società è sempre attenta a valutare tempi e valori d’uscita dei propri giocatori. Ma è sempre la società Atalanta a decidere”, ha concluso.