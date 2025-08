Dramma nello sport italiano, addio al tecnico più amato

Ancora un lutto duro da sopportare per lo sport italiano. L’allenatrice più amata dal suo team ci lascia in giovane età, una vera tragedia.

Lo sport italiano quest’anno ha avuto purtroppo a che fare con molti lutti, legati al settore professionistico o dilettantistico di sport come sci, sport invernali, discipline per diversamente abili, rally e ora, anche un altro sport che fino a questo momento, almeno, non aveva ancora incontrato notizie così brutte. Un lutto ha infatti sconvolto un’intera comunità.

Prima che atleti I coach e gli allenatori che seguono una squadra, dalla più piccola e meno vincente dell’ultima categoria di campionato fino al team che domina un qualsiasi sport olimpico, sono umani che intessono dei rapporti di enorme importanza con le persone che seguono. Talvolta, queste figure diventano mentori che possono avere la valenza affettiva di un familiare, per i loro atleti e compagni di squadra.

E’ andata proprio così per una squadra femminile di uno sport che si sta facendo spazio in Italia dopo anni in cui è stato ingiustamente poco considerato. Proprio alla vigilia di una sfida cruciale che potrebbe aprire le porte della finale tanto ambita, un team si trova a fare i conti con una scomparsa forse annunciata ma non per questo meno dolorosa, arrivata nel momento più intenso.

Lutto nel softball italiano, scomparsa la coach della squadra

La squadra delle Blue Girls Bologna impegnata in Serie A1, noto come uno dei tornei di softball più importanti del nostro paese, si è trovata obbligata moralmente a chiedere il rinvio dell’importante semifinale per un lutto. La gara con le ragazze dell’Italposa Forlì è scalata di 24 ore a causa della scomparsa della figura che ha guidato per tanti anni la squadra di Pianoro nel suo percorso.

Veronica Casella, head coach della squadra da anni, si è purtroppo spenta dopo una lotta contro una dura malattia. La donna non si è mai arresa ed ha mostrato spirito e coraggio fino all’ultimo ma alla fine, non potrà nemmeno assistere alla gara più importante della squadra: “Col cuore spezzato, il presidente comunica la sua scomparsa” si legge sulla pagina Facebook ufficiale del team “Veronica è stata un pezzo fondamentale della nostra storia, guidando le nostre atlete”.

L’accaduto getta nella disperazione il team per una scomparsa pesante ma lo motiva anche a portare avanti l’eredità di un’allenatrice che ha lasciato tanto nei cuori dei compagni di squadra: “Un pezzo importante di noi se ne va ma la sua forza e la sua tenacia rimarranno per sempre con noi.“, recita infatti la dichiarazione del Presidente.