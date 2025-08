Amichevole Atalanta-Monza, le formazioni ufficiali: due assenti oltre a Lookman

Le formazioni ufficiali dell’amichevole tra Atalanta e Monza, in programma alle 17 al Centro Sportivo Bertolotti. In casa nerazzurra assente Zappacosta per un fastidio all’anca destra e anche Kossounou per una fisiologica gestione dei carichi di lavoro.

Le formazioni ufficiali

Atalanta: Sportiello, Godfrey, Djimsiti, Ahanor, Palestra, Sulemana, Brescianini, Bernasconi, Samardžić, Maldini, Scamacca. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Vismara, Hien, Kamaldeen, Pašalić, Éderson, de Roon, Bellanova, De Ketelaere, Navarro, De Nipoti, Scalvini, Bonfanti, El Bilal. Allenatore: Ivan Jurić.

Monza: Thiam, Lucchesi, Izzo, Brorsson, Pessina, Birindelli, Ciurria, Colombo, Colpani, Caprari, Ganvoula. A disposizione: Pizzignacco, Sorrentino, Carboni, Keita Balde, Ballabio, Martins, Petagna, Capolupo, Maric, Albé, Zanni, Sardo, Obiang, Domanico. Allenatore: Paolo Bianco.

Arbitro: Giorgio Bozzetto di Bergamo (assistenti: Manuel Cavalli di Bergamo e Mattia Morotti di Bergamo).