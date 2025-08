Capitombolo Roma in amichevole: l’Aston Villa cala il poker!

Capitombolo della Roma in amichevole contro l’Aston Villa. I giallorossi incassano un poker molto pesante contro la formazione guidata da Emery. Di seguito i marcatori: 15′ Buendia, 17′ Ramsey, 40′ Watkins, 85′ Malen. Brutto stop per il collettivo di Gasperini, che dopo i cinque acuti contro Trastevere, UniPomezia, Kaiserslautern, Cannes e Lens, ecco che deve far fronte a un bruttissimo ko.

Il tabellino

ASTON VILLA (3-4-2-1): Martinez (46′ Bizot); Konsa, Mings (46′ Pau Torres), Maatsen (46′ Digne); Bailey (46′ McGinn), Kamara (64′ Hemmings), Tielemans (46′ Onana), Ramsey (64′ Iling-Junior); Buendia (46′ Rogers, 53′ Jimoh-Aloba), Bogarde (46′ Cash); Watkins (46′ Malen). All.: Emery.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik (68′ Ghilardi), Mancini, Hermoso; Wesley (69′ Rensch), El Aynaoui, Koné (71′ Cristante), Angelino (78′ Reale); Baldanzi (57′ Soulé), El Shaarawy (57′ Cherubini); Dovbyk. All.: Gasperini.