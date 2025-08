LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: iniziate le visite mediche di Jashari

SPORTITALIA non vi lascia mai soli e vi aggiorna quotidianamente sulle trattative di calciomercato. Non perdete nemmeno un minuto di questo mercoledì 6 agosto ricco di aggiornamenti dalla A alla C, passando per il calcio estero.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI GIORNATA

8.30 Milan, iniziate le visite mediche di Ardon Jashari

8:00 Pedullà: “Giacomo Raspadori aveva chiesto lo scorso dicembre di essere ceduto, ma il Napoli gli aveva chiesto di restare. L’attaccante sarebbe stato determinante per lo scudetto e ora si riparte la pratica del “resto oppure no”, sapendo che lui vorrebbe giocare con maggiore continuità. Adesso la Serie A è abbastanza in silenzio nei suoi riguardi, dopo gli apprezzamenti dei giorni scorsi, vedremo se le cose cambieranno. L’Atletico Madrid ha mostrato interesse che deve tramutarsi in una proposta concreta: il Napoli chiede almeno 30 milioni più bonus, l’Atletico Madrid nelle intenzioni (e senza aver mosso fin qui passi ufficiali) non arriva a 25. La partita eventualmente si giocherà sul terreno di una valutazione congrua”.

7:30 Pedullà: “Il difensore centrale Coco viene sistematicamente messo sul mercato, ma il Torino non ha tutta questa voglia di cederlo. Meglio: se arrivasse una proposta davvero vicina ai 20 milioni, bonus compresi, allora un pensiero verrebbe fatto perché ci sarebbe un guadagno importante rispetto all’operazione della scorsa estate. Per questo motivo il Torino ha sondato Idzes del Venezia (occhio anche al Sassuolo come raccontato in esclusiva pochi giorni fa), l’idea è quella di cautelarsi in presenza di una mega offerta dall’estero. Altrimenti il Torino, in presenza di Coco, difficilmente valuterà altre opzioni, comprese le altre soluzioni all’estero”.

7:00 Nella serata di ieri Weah arrivato a Marsiglia: bagno di folla per l’ex Juventus.

7:00 Dopo l’arrivo nella serata di ieri a Linate Ardon Jashari ai microfoni di Sportitalia: “Sono molto felice, Forza Milan!”.