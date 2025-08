Sport in lutto, addio alla leggenda italiana: è devastante

Purtroppo, c’è stato un lutto difficile da digerire nelle ultime ore: quanto accaduto è davvero terribile, i dettagli.

Lo sport a volte regala momenti indimenticabili e travolgenti, e ci riesce in maniera non solo autentica ma addirittura immediata. Altre volte, invece, arrivano delusioni che – attraverso la stessa immediatezza – non riescono a lasciare tranquilli e sereni coloro che hanno perso.

E poi ci sono gli eventi peggiori, che esulano dalle prestazioni sportive: i lutti. Questo genere di stiruazioni, chiaramente, sono quelle più difficili da digerire.

La motivazione è semplice; perdere un compagno o ex compagno di squadra, amico, familiare, con cui sono stati condivisi tanti momenti destinati a rimanere nel tempo, beh, può davvero ferire chiunque. Come capitato in questo specifico caso, considerando che se n’è andata per sempre una leggenda italiana dello sport.

Sport in lutto, addio alla leggenda: fa malissimo

Stiamo parlando di Marco Bonamico, storico ex giocatore della Virtus Bologna e della Nazionale italiana, che ha perso la vita a 68 anni. Leggenda del basket italiano, con la Virtus ha conquistato due scudetti nel 1976 e nel 1984. In nazionale, invece, ha sempre dimostrato di essere grande protagonista, come dimostra l’oro agli Europei del 1983 e l’argento alle Olimpiadi nel 1980. Dopo il ritiro, ha continuano a darsi da fare all’interno del mondo della pallacanestro, ricoprendo il ruolo di Presidente Giba e della Legadue.

Ha agito anche in qualità di commentatore televisivo, raccontando nel 2004 le imprese dell’Italia ai Giochi Olimpici di Atene e la medaglia d’argento della nazionale. Oltre a due scudetti, ha conquistato in carriera anche due Coppe Italia, mentre in nazionale ha siglato 777 punti in 151 presenze. Ha giocato anche con la Fortitudo Bologna, Mens Sana Siena, Olimpia Milano, Basket Napoli, Forlì e Udine. Impossibile, però, non considerarlo un autentico simbolo della Virtus Bologna.

Con tale squadra ha messo a segno 4.638 punti in 443 partite, e oltre ai trofei e alle prestazioni ha donato leadership, fame di vittorie, carisma e tanta passione ha una società che non ha dimenticato tutto ciò nel messaggio di cordoglio rivolto nei suoi confronti: “Delle 15 stagioni trascorse in Serie A ne ha passate 8 con la canotta delle V Nere, conquistando due scudetti e due Coppa Italia e meritandosi l’appellativo di ‘Marine’ per la determinazione, la forza e il talento con cui ha portato in alto i colori bianconeri”. La Virtus ha ricordato anche i successi in nazionale, che sono tanti e tutti splendidi, terminando il messaggio con un saluto indirizzato a un giocatore che mancherà veramente a tutti.