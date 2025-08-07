Bagnaia devastato: annuncio Ducati straziante

Francesco Bagnaia sta vivendo una stagione davvero complicata, e non sembra che la sua situazione possa migliorare nel breve termine.

Francesco Bagnaia non sta attraversando un momento facile dal punto di vista della sua carriera. Il tre volte campione del mondo, per la prima volta da quando è un pilota del team ufficiale della Ducati, non è riuscito a lottare per il titolo mondiale.

Dopo averne persi due – contro Fabio Quartararo nel 2021 e Jorge Martin nel 2024 – ne ha vinti altrettanti, tuttavia in sella alla Desmosedici GP25 non è mai riuscito a raggiungere lo straordinario livello di prestazioni del compagno di squadra Marc Marquez.

E, al momento, è abbastanza lontano anche dal fratello Alex, che corre con la Ducati del team Gresini, a cui è concesso il prototipo sviluppato nel 2024. Insomma, a quanto pare è attualmente difficile pensare di poter immaginare che Bagnaia possa effettivamente invertire questa rotta: e in un certo senso, fa fatica anche Ducati stessa a pensare il contrario.

Bagnaia, l’annuncio è duro da digerire: i dettagli

Michele Pirro, ai microfoni di GPOne, ha parlato delle attuali difficoltà di Francesco Bagnaia. Il collaudatore della Ducati, ha discusso principalmente della differenza fra Marc Marquez e l’italiano in questo momento, che è data principalmente dal fatto che lo spagnolo ha sempre dimostrato nel corso della sua lunga carriera di essere in grado di adattarsi a tutte le moto e a ogni condizione. Questo, forse, può avere destabilizzato un po’ tutto il sistema a cui era abituato Bagnaia.

Al momento, non ci sarebbe un elemento che porti a pensare che Bagnaia possa effettivamente rendere meno rispetto al passato, e quindi sarebbe una questione di mancanza di feeling sulla moto. Poi, quando gli è stato chiesto in quale modo Ducati sta cercando di aiutare Bagnaia, Pirro ha risposto così: “In tutti i modi, come ad esempio riprovando alcune soluzioni. Noi stiamo cercando in tutti i modi di aiutarlo, però a volte non basta”.

Il principale problema di Bagnaia, quindi, è da rintracciare ancora oggi. Probabilmente è soltanto una questione di ritrovare il feeling che è andato decisamente perso nell’ultima stagione. Mentre nel 2024 il tre volte campione del mondo pareva a tratti inarrestabile, adesso sembra aver perso tutti quanti i suoi punti di forza. Staremo a vedere se, come auspica Ducati, riuscirà a tornare al livello al quale ha sempre dimsotrato di poter puntare negli anni scorsi. La speranza del team e dei tifosi, almeno, è proprio questa.