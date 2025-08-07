Barcellona già carico per una stagione da protagonista

Il Barcellona si prepara a un’altra stagione da grande protagonista della Liga spagnola, ma non solo. Nel mirino dei blaugrana non può non esserci la Liga spagnola, come spiegato anche dal presidente Joan Laporta che ieri ha ripercorso il cammino dei suoi ai microfoni della CNN: “Penso che il PSG abbia fatto molto bene, vincendo la Champions League e il campionato francese… Hanno giocato un buon calcio. Hanno un buon allenatore, una buona squadra e buoni giocatori”.

Yamal sta già brillando in questi primi giorni di tournèe in Corea del Sud. Il gioiellino classe 2007 è apprezzato da tutti e continua a crescere a vista d’occhio.

Nel frattempo la preparazione prosegue e si cerca la massima intesa tra ogni calciatore.

Le parole di Laporta

“Tutti coloro che amano il calcio dicono che noi e loro eravamo le due squadre più competitive, in ottima forma, e che abbiamo giocato il miglior calcio del mondo la scorsa stagione. È stato un peccato non vederle contro nella finale della scorsa edizione della Champions League o al Mondiale per Club. Spero di vederle sfidarsi questa stagione per vedere quale delle due è la migliore”.

UEFA: “Vorrei congratularmi con lui (Ceferin, ndr) per l’organizzazione di un format che ha migliorato il livello della competizione. Ceferin è un dirigente capace, che conosce il calcio e che, sono certo, apprezza questo torneo. Sicuramente vorrebbe vedere una sfida come Barcellona-PSG, in TV o dal vivo. Mi auguro ci sia questa opportunità nella prossima stagione”.