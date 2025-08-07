Sinner contro Alcaraz, la bomba è esplosa: Jannik lo ha fatto dopo Wimbledon

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, praticamente il top del tennis attualmente, si sono trovati nuovamente insieme di recente.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono i due giocatori più apprezzati e rinomati del 2025 tennistico. In questo momento, non sono soltanto il numero uno e il numero due al mondo della classifica ATP, ma anche i giocatori indiscutibilmente più forti.

Nessuno pare essere in grado di poterli battere, per ora, e anche al Masters 1000 di Cincinnati e all’US Open c’è attesa per vederli nuovamente a confronto.

Difficile dire chi la spunterà effettivamente stavolta, in uno o l’altro torneo, tuttavia quel che è sicuro è che le aspettative sono altissime. Dopo Wimbledon, praticamente, i due non si sono mai incontrati. Soltanto a Cincinnati ci sarà – se entrambi arriveranno in fondo al torneo – un confronto sportivo. Quello visivo e comunicativo, però, a quanto pare c’è già stato.

Sinner contro Alcaraz, ci risiamo: è successo a Cincinnati

Carlos Alcaraz è arrivato a Cincinnati, ed è sceso nelle ultime ore in campo sul cemento americano in vista del Masters 1000. Si è allenato insieme a Daniil Medvedev. E poi, anche se non dentro il campo, ha incontrato Jannik Sinner. Dopo che la seduta di allenamento è terminata, Jannik Sinner ha raggiunto e salutato il rivale spagnolo e il suo team. In seguito, c’è stato uno scambio di sorrisi con il rivale italiano.

L’iberico ha domandato all’altoatesino come avesse trascorso il tempo dopo aver trionfato all’All England, ovvero Wimbledon. Gli ha chiesto, infatti, cos’ha fatto dopo il successo di Londra. Sinner ha risposto così: “Niente di speciale”. Poi il numero uno al mondo ha chiesto all’iberico cos’avesse fatto, e anche lui ha risposto più o meno al solito modo, dicendo che ha passato due settimane a casa in estate. Questo perché “era almeno un anno che non vedevo i miei amici e facevamo tutto quello che volevano, mi era mancato”.

L’assenza dal quadrato di gioco è stata vissuta in maniera molto simile da entrambe le parti, che come al solito sembrano proprio avere un rapporto molto cordiale e positivo. Nonostante l’accesa rivalità che li riguarda, dimostrano ogni giorno di più di non voler rendere tesa l’aria che li circonda. Poi, certo, in campo è tutta un’altra storia. Qualora dovessero incrociarsi durante il Masters 1000 di Cincinnati, non abbiamo dubbi che darebbero volentieri tutto quello che hanno in corpo per fare la differenza e scrivere ancora una volta una splendida pagina di tennis.