Alfa Romeo – F1, trovata l’intesa con il pilota: una manovra inattesa

Il ritorno di Alfa Romeo in Formula Uno è possibile? Il team intanto si è riavvicinato ad un suo storico pilota, con una mossa a sorpresa.

Benché per tanti anni abbia lasciato il Circus, Alfa Romeo è un team importantissimo per la storia della Formula Uno italiana. La squadra ha corso per tutti gli anni d’oro di questo sport, entrando nel paddock in tempi non sospetti – era il 1950 – e rimanendoci per ben 38 anni. L’addio lasciò l’amaro in bocca agli appassionati, al tempo, ma non era la fine come si pensava.

Basta infatti tornare al 2018 per ritrovare Alfa Romeo in Formula Uno, come partner tecnico di Sauber. La squadra ha corso qualche stagione, mettendo anche dei punti assieme ma alla fine del 2023, ecco la decisione shock. Un secondo – e fino a questo momento finale – addio al Circus per una seconda assenza che pesa tantissimo, per noi italiani.

Quanto accaduto nel 2018 comunque ci ricorda che non è mai detta l’ultima parola e che una scuderia può sempre aspirare ad un improvviso ritorno nel Circus anche quando nessuno ci crede più. In particolare, in queste ore ha suscitato grande interesse il fatto che la casa produttrice italiana si sia riavvicinata – in modo imprevisto – al suo storico pilota.

Bottas-Alfa Romeo, una storia d’amore infinita

Il pilota finlandese Valtteri Bottas, detentore di diversi record di velocità nel mondo della F1, è recentemente “tornato all’ovile” recandosi presso la sede di Alfa Romeo più vicina per ritirare un bolide potentissimo. Tra la casa ed il pilota, una storia d’amore mai finita con Bottas che ha corso la penultima e l’ultima stagione della squadra nel Circus prima di cambiare casacca.

Il pilota è stato svelato come compratore della nuova Alfa Romeo 33 Stradale per cui c’è notoriamente una ristretta lista di acquirenti selezionati. E Bottas ha avuto comprensibilmente la priorità sulla lista di attesa, visti i suoi trascorsi sportivi col team: fornita di un motore V6 da ben 620 cavalli, capace si scattare fino a 100 chilometri orari in tre secondi e proseguire la propria corsa fino a 333 chilometri orari, la nuova 33 Stradale è a tutti gli effetti una supercar.

L’auto è lavorata artigianalmente dalla “Bottega” del Biscione e vanta portiere che si aprono verso l’alto ed un prezzo che parte da circa 1,5 milioni di euro. Non è la prima Alfa Romeo che Bottas compra: qui lo possiamo vedere sorridere con la sua Alfa Romeo Giulia, segno che certi amori sono infiniti. Come quello dei fans di Alfa Romeo per la Formula Uno in cui speriamo di vedere un clamoroso ritorno, il più presto possibile.