Bagnaia-Ducati, c’è la svolta: l’annuncio

Ci sarebbero buone notizie per Francesco Bagnaia e il suo futuro in Ducati: ecco di cosa stiamo parlando precisamente.

Francesco Bagnaia sta passando un 2025 infernale dal punto di vista sportivo. Il pilota italiano della Ducati, tre volte campione del mondo di motociclismo, che l’anno scorso è riuscito a conquistare la bellezza di 11 vittorie nelle gare lunghe, quest’anno ne ha siglata soltanto una ad Austin.

Per il resto, non è riuscito ad affermarsi praticamente mai né contro il compagno di squadra Marc Marquez, né per quanto riguarda il fratello Alex e in certe gare anche nei confronti di altri compagni di marca.

Insomma, le difficoltà per l’italiano sono evidenti, anche se lui e la Ducati sperano ancora di cambiare quantomeno in parte la storia di questa stagione, correndo con maggiore fiducia, confidenza e competitività nella seconda parte dell’anno. Anche se, in tal senso, ci sarebbero già buone notizie.

Bagnaia, buone notizie: i dettagli

Francesco Bagnaia sta cercando in tutti i modi di rialzarsi dopo una prima aprte di stagione a dir poco negativa. Le due piste che stanno per arrivare possono venire in suo aiuto. Parliamo del Red Bull Ring in Austria e soprattutto del nuovissimo Balaton Park in Ungheria. Grazie alle recenti modifiche che prevedono l’aggiunta di una chicane, in Austria le staccate non sono così importanti, vero punto debole di Bagnaia nel 2025.

Al Balaton Park, però, sono invece fondamentali a dir poco. Si tratta di un circuito in cui la fiducia in quella determinata parte della pista né può e né deve mancare. Apparentemente non viene affatto in aiuto del numero 63 della Ducati ufficiale, tuttavia a riguardo è apparso piuttosto fiducioso. Negli ultimi giorni, insieme a tutti gli altri piloti Ducati, vi ha fatto un test guidando una Panigale V4S, e si è detto molto soddisfatto dell’esperienza avuta.

Come riportato da FormulaPassion, infatti, ha dichiarato: “Le prime impressioni sulla pista sono buone. Il tracciato è molto piccolo, bisogna stare attenti nelle chicane, ma sono soddisfatto. Con la Desmosedici GP sarà diverso, ma per ora con la Panigale V4 S mi sto divertendo davvero, anche a farla scivolare”. Insomma, un buon feedback in vista di una pista nuova e nella quale praticamente tutti quanti partono effettivamente da zero. Il grande favorito per la vittoria rimane ancora Marc Marquez, nonostante questo non va assolutamente sottovalutato un ritorno ad alto livello di Bagnaia. In caso di confidenza ritrovata, chiaramente.