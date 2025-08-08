SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Motori » Clamoroso, lascia subito la Ducati: ha firmato con la Yamaha

Clamoroso, lascia subito la Ducati: ha firmato con la Yamaha

di

Ducati e Yamaha sono grandi rivali nel motociclismo che conta, anche se quanto rivelato di recente ha del clamoroso.

Ducati e Yamaha, all’interno del motociclismo, sono da sempre grandi rivali. Lo abbiamo visto molte volte in MotoGP, altre volte in Sbk e in altre competizioni motociclistiche.

Glenn irwin addio Ducati
Ducati, separazione clamorosa (www.sportitlaia.it – X Ducati)

L’ultimo scontro diretto fra il team italiano e quello giapponese in classe regina c’è stato nel 2022, quando Francesco Bagnaia si è laureato per la prima volta campione del mondo della categoria massima di motociclismo. Da allora, tra una categoria e l’altra di battaglie ce ne sono state ancora parecchie e promettono di essere sempre più avvincenti anche con il passare degli anni.

Proprio di questo e per questo abbiamo deciso di parlarvi di un addio sorprendente e a dir poco inaspettato. Approfondiamo la questione nel merito, dato che ha preso alla sprovvista tanti appassionati e addetti ai lavori.

Incredibile ma vero, lascia subito la Ducati: la decisione sorprende

Glenn Irwin e e la Ducati si separano. Dopo che il team italiano ha prolungato il contratto di Scott Redding nel British Superbike, si aspettava di assegnare una Panigale V4 R al campione, ma così non sarà. Il motivo principale è legato alla differenza di vedute che coinvolge le due parti; Irwin ha espresso a più riprese l’intenzione di rientrare a Thruxton, mentre la scuderia voleva aspettare ancora un po’, arrivando anche a fine mese con le aspettative di un rientro più sicuro dopo l’infortunio patito nel corso di questa stagione.

Glenn irwin addio Ducati
Irwine passa in Yamaha (www.sportitalia.it – X RST)

Ciò ha incredibilmente portato alla risoluzione anticipata del contratto che in origine sarebbe dovuto durare fino al 2026 e che invece è terminato con largo anticipo. E così, nonostante le aspettative iniziali, da un binomio si è passati completamente a un altro in men che non si dica. Glenn Irwin non solo ha lasciato la Ducati, ma si è anche trasferito velocemente – sempre nel British Superbike – alla Yamaha.

A partire dal prossimo fine settimana, esordirà in sella alla motocicletta giapponese, la R1 per la precisione, che gli sarà messa a disposizione dal team Nitrous Competitions OMG Racing. Condividerà il box con Kyle Ryde, che è anche il campione in carica. La piega presa nelle ultime settimane ha sconvolto l’intero campionato, e lo crediamo bene, visto e considerato il fatto che una svolta di questo tipo neanche il più grande regista di Hollywood sarebbe stato in grado di orchestrarla. Sicuramente viene aggiunto un po’ di pepe a un campionato che di per sé è sempre stato molto spettacolare.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×