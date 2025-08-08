Clamoroso, lascia subito la Ducati: ha firmato con la Yamaha

Ducati e Yamaha sono grandi rivali nel motociclismo che conta, anche se quanto rivelato di recente ha del clamoroso.

Ducati e Yamaha, all’interno del motociclismo, sono da sempre grandi rivali. Lo abbiamo visto molte volte in MotoGP, altre volte in Sbk e in altre competizioni motociclistiche.

L’ultimo scontro diretto fra il team italiano e quello giapponese in classe regina c’è stato nel 2022, quando Francesco Bagnaia si è laureato per la prima volta campione del mondo della categoria massima di motociclismo. Da allora, tra una categoria e l’altra di battaglie ce ne sono state ancora parecchie e promettono di essere sempre più avvincenti anche con il passare degli anni.

Proprio di questo e per questo abbiamo deciso di parlarvi di un addio sorprendente e a dir poco inaspettato. Approfondiamo la questione nel merito, dato che ha preso alla sprovvista tanti appassionati e addetti ai lavori.

Incredibile ma vero, lascia subito la Ducati: la decisione sorprende

Glenn Irwin e e la Ducati si separano. Dopo che il team italiano ha prolungato il contratto di Scott Redding nel British Superbike, si aspettava di assegnare una Panigale V4 R al campione, ma così non sarà. Il motivo principale è legato alla differenza di vedute che coinvolge le due parti; Irwin ha espresso a più riprese l’intenzione di rientrare a Thruxton, mentre la scuderia voleva aspettare ancora un po’, arrivando anche a fine mese con le aspettative di un rientro più sicuro dopo l’infortunio patito nel corso di questa stagione.

Ciò ha incredibilmente portato alla risoluzione anticipata del contratto che in origine sarebbe dovuto durare fino al 2026 e che invece è terminato con largo anticipo. E così, nonostante le aspettative iniziali, da un binomio si è passati completamente a un altro in men che non si dica. Glenn Irwin non solo ha lasciato la Ducati, ma si è anche trasferito velocemente – sempre nel British Superbike – alla Yamaha.

A partire dal prossimo fine settimana, esordirà in sella alla motocicletta giapponese, la R1 per la precisione, che gli sarà messa a disposizione dal team Nitrous Competitions OMG Racing. Condividerà il box con Kyle Ryde, che è anche il campione in carica. La piega presa nelle ultime settimane ha sconvolto l’intero campionato, e lo crediamo bene, visto e considerato il fatto che una svolta di questo tipo neanche il più grande regista di Hollywood sarebbe stato in grado di orchestrarla. Sicuramente viene aggiunto un po’ di pepe a un campionato che di per sé è sempre stato molto spettacolare.