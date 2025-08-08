LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Sesko-United, presto le visite

SI HD

di
SPORTITALIA non vi lascia mai soli e vi aggiorna quotidianamente sulle trattative di calciomercato. Non perdete nemmeno un minuto di questo venerdì 8 agosto ricco di aggiornamenti dalla A alla C, passando per il calcio estero.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI GIORNATA

9:00 Sondaggio del Bayern Monaco per Gianluigi Donnarumma.

8:00 Sarà Sesko il centravanti richiesto da Amorim allo United. Il Manchester ha raggiunto un accordo da 73,3 milioni di sterline con il RB Lipsia per portarsi a casa Benjamin.

7:00 Weah si presenta: “Volevo solo il Marsiglia”.

