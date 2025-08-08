Milan Futuro, il calendario completo del Girone B di Serie D: esordio con il Leon

9 gironi, 162 squadre in rappresentanza di 19 regioni su 20 (ad eccezione della Valle d’Aosta) e 77 provincie. È questo lo schema della Serie D 2025/26, in partenza il prossimo 7 settembre e che vedrà coinvolto anche Milan Futuro. La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato, dopo la composizione dei vari raggruppamenti, anche il calendario ufficiale del campionato: la squadra di Mister Oddo – nel girone B – affronterà il Leon all’esordio e la Vogherese alla fine nell’arco di 34 giornate (17 all’andata e 17 al ritorno).
Sosta invernale a dividere il girone d’andata (7 settembre-21 dicembre) e ritorno (4 gennaio-3 maggio). Tra il 9 e il 21 marzo stop per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup. Due turni infrasettimanali (24 settembre e 2 aprile). Dal 7 settembre al 19 ottobre si giocherà alle 15.00, dal 26 ottobre al 22 marzo alle 14.30, dal 29 marzo al 3 maggio si tornerà alle 15.00. Confermato il format che prevederà nove promozioni dirette in Serie C per le vincenti dei gironi e quattro retrocessioni in Eccellenza per singolo raggruppamento. Per la seconda stagione di fila saranno tre gli Under obbligatori previsti da regolamento (un 2005, un 2006 e un 2007).
GIRONE D’ANDATA
- 1ª giornata (07/09/2025): Milan Futuro-Leon
- 2ª giornata (14/09): Pavia-Milan Futuro
- 3ª giornata (21/09): Milan Futuro-Chievoverona
- 4ª giornata (24/09): Casatese Merate-Milan Futuro
- 5ª giornata (28/09): Milan Futuro-Scanzorosciate
- 6ª giornata (05/10): Virtus Ciseranobergamo-Milan Futuro
- 7ª giornata (12/10): Breno-Milan Futuro
- 8ª giornata (19/10): Milan Futuro-Caldiero Terme
- 9ª giornata (26/10): Folgore Caratese-Milan Futuro
- 10ª giornata (02/11): Milan Futuro-Oltrepò
- 11ª giornata (09/11): Nuova Sondrio-Milan Futuro
- 12ª giornata (16/11): Milan Futuro-Real Calepina
- 13ª giornata (23/11): Villa Valle-Milan Futuro
- 14ª giornata (30/11): Milan Futuro-Brusaporto
- 15ª giornata (07/12): Varesina Sport-Milan Futuro
- 16ª giornata (14/12): Milan Futuro-Castellanzese
- 17ª giornata (21/12): Vogherese-Milan Futuro
GIRONE DI RITORNO
- 18ª giornata (04/01/2026): Leon-Milan Futuro
- 19ª giornata (11/01): Milan Futuro-Pavia
- 20ª giornata (18/01): Chievoverona-Milan Futuro
- 21ª giornata (25/01): Milan Futuro-Casatese Merate
- 22ª giornata (01/02): Scanzorosciate-Milan Futuro
- 23ª giornata (08/02): Milan Futuro-Virtus Ciseranobergamo
- 24ª giornata (15/02): Milan Futuro-Breno
- 25ª giornata (22/02): Caldiero Terme-Milan Futuro
- 26ª giornata (01/03): Milan Futuro-Folgore Caratese
- 27ª giornata (08/03): Oltrepò-Milan Futuro
- 28ª giornata (22/03): Milan Futuro-Nuova Sondrio
- 29ª giornata (29/03): Real Calepina-Milan Futuro
- 30ª giornata (02/04): Milan Futuro-Villa Valle
- 31ª giornata (12/04): Brusaporto-Milan Futuro
- 32ª giornata (19/04): Milan Futuro-Varesina Sport
- 33ª giornata (26/04): Castellanzese-Milan Futuro
- 34ª giornata (03/05): Milan Futuro-Vogherese