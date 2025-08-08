Milan Futuro, il calendario completo del Girone B di Serie D: esordio con il Leon

9 gironi, 162 squadre in rappresentanza di 19 regioni su 20 (ad eccezione della Valle d’Aosta) e 77 provincie. È questo lo schema della Serie D 2025/26, in partenza il prossimo 7 settembre e che vedrà coinvolto anche Milan Futuro. La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato, dopo la composizione dei vari raggruppamenti, anche il calendario ufficiale del campionato: la squadra di Mister Oddo – nel girone B – affronterà il Leon all’esordio e la Vogherese alla fine nell’arco di 34 giornate (17 all’andata e 17 al ritorno).

Sosta invernale a dividere il girone d’andata (7 settembre-21 dicembre) e ritorno (4 gennaio-3 maggio). Tra il 9 e il 21 marzo stop per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup. Due turni infrasettimanali (24 settembre e 2 aprile). Dal 7 settembre al 19 ottobre si giocherà alle 15.00, dal 26 ottobre al 22 marzo alle 14.30, dal 29 marzo al 3 maggio si tornerà alle 15.00. Confermato il format che prevederà nove promozioni dirette in Serie C per le vincenti dei gironi e quattro retrocessioni in Eccellenza per singolo raggruppamento. Per la seconda stagione di fila saranno tre gli Under obbligatori previsti da regolamento (un 2005, un 2006 e un 2007).