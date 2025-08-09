Juventus, Tudor: “Sarà la stagione di Bremer e Koopmeiners. Su Vlahovic…”

Igor Tudor ha parlato così ai media presenti nel ritiro della Juventus in Germania.

Un bilancio del ritiro?

“Una bella settimana di lavoro in un bel posto, si è lavorato bene. I ragazzi si sono messi a disposizione con grande professionalità, domani sarà una bella partita contro il Dortmund. Importante per il minutaggio, abbiamo giocato poco fino a ora”.

Cosa si aspetta in queste amichevoli?

“Sono partite diverse con grande carico di lavoro, si è lavorato tanto e c’è un po’ di stanchezza. Giorno dopo giorno caricheremo in maniera diversa per essere pronti per la prima di campionato”.

Sul mercato? Quanto vi manca?

“Facciamo ragionamenti ogni giorno, c’è sintonia e si parla con la società. Ora abbiamo una rosa importante che vuole fare il suo in campionato”.

David e Joao Mario.

“Stanno lavorando bene, domani saranno dal 1′ entrambi”.

In ritiro anche con chi non è nei piani del club. Qualcuno ti sta convincendo?

“Si stanno comportando tutti bene, siamo tanti ma con le partitelle si possono giocare in venti. Vedremo cosa accadrà fino al 31”.

La gestione post Mondiale per Club influisce?

“Il tema vacanze è a parte e io lo supporto al massimo, i calciatori devono avere minimo un mese di vacanza, sono favorevole. Parte tutto da loro, non bisogna esagerare”.

Bremer e Koopmeiners, può essere la loro stagione?

“Sarà la loro stagione, sono felicissimo di come li sto vedendo. Koop sta lavorando bene, avrà un ruolo importante”.

Ha parlato con Vlahovic?

“Parlo con tutti, sta lavorando bene”.