Leclerc-Ferrari, annuncio inaspettato: decisione presa

Sembra che il pilota di Ferrari abbia preso la sua decisone. Non tutti si sarebbero aspettati questa scelta, vista la stagione corrente.

Quando si parla di Formula Uno è sempre molto difficile comprendere cosa passi per la testa di un pilota. Spesso, le indiscrezioni su un possibile trasferimento si rivelano soltanto illazioni della stampa, magari basate su dettagli insignificanti – ricordate quando qualcuno ha scoperto che il GPS di Toto Wolff e quello di Max Verstappen erano nello stesso luogo allo stesso tempo? – che non sempre confermano un imminente cambiamento di squadra.

Anche le scuderie dal canto loro hanno tutto l’interesse a mantenere segreti i movimenti di mercato finché i giochi non sono chiusi, per spiazzare la concorrenza. Lo ha fatto anche Ferrari quando ha preso Lewis Hamilton l’anno scorso, motivo per cui siamo portati a credere che la squadra italiana farebbe lo stesso anche nella situazione inversa, ossia se fosse uno dei suoi piloti come Charles Leclerc a lasciare il team all’improvviso.

D’altra parte sarebbe anche comprensibile se Leclerc, dopo sei anni di delusioni cocenti in Ferrari, scegliesse di percorrere un’altra strada. Salvo che nel 2022 dove comunque il titolo gli sfuggì per un soffio, il pilota di Montecarlo non ha mai potuto davvero lottare per il titolo, cosa molto frustrante come egli stesso ha ribadito a più riprese quest’anno.

Leclerc, la decisione è stata presa

In Ferrari in questi giorni stanno venendo chiuse un po’ di formalità burocratiche che poi, tanto formalità non sono alla luce del fatto che si tratta di rinnovi contrattuali molto importanti. In primis, è arrivato quello di Frederic Vasseur con il Team Principal francese che verrà rinnovato per un altro anno, avendo così una nuova chance di fare meglio di quest’anno.

Proprio commentando quest’ultima notizia, Leclerc ha lasciato intendere di essere pronto a rimanere in Ferrari almeno per un altro anno. Il suo commento, appreso del rinnovo di Vasseur, è stato infatti il seguente: “Vasseur è una grande persona, sono contento di poter lavorare con lui per altri anni ancora”, frase che lascia percepire l’interesse di Charles a restare in Ferrari almeno per un’altra stagione.

Bisogna dire che se il pilota ha mostrato tutti i suoi limiti in questa stagione complicata, ha altresì mostrato una lealtà ed una caparbietà incredibili alla casacca Rossa che sceglie di non abbandonare anche se siamo sicuri che sarebbe accolto a braccia aperte in qualsiasi altro team del Circus. Un pilota così è meglio non perderlo, Ferrari. Tienilo a mente.