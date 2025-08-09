Lorenzo contro Rossi: è successo di nuovo, bufera in MotoGP

A distanza di oltre dieci anni dall’episodio, Jorge Lorenzo non ha ancora smesso di rimuginare. Ecco cosa gli è venuto in mente.

Perdere non piace a nessuno, su questo siamo d’accordo. E quando il pilota italiano Valentino Rossi era ancora nel suo prime per così dire, gli altri atleti di questo sport non hanno potuto fare altro che venire a capo, spesso e volentieri, con continue sconfitte a prescindere dal loro innegabile talento. Gente come Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Max Biaggi, si sono dovuti piegare tutti almeno una volta al potere del Dottore.

In particolare, al fuoriclasse spagnolo che si è portato a casa ben cinque titoli iridati in carriera è rimasto particolarmente indigesto quel famoso Mondiale del 2009 di MotoGP, in grado di portarsi a casa il titolo con la YZR-M1 per il secondo anno di fila centrando pure la centesima vittoria in carriera. Quell’anno, Lorenzo era il suo compagno di squadra. Pedrosa invece era il principale sfidante.

Una situazione che ricorda un po’ quella attualmente in ballo tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez, con l’italiano che un domani potrebbe trovarsi nella stessa posizione dello spagnolo. A recriminare alcuni errori fatti nel corso dell’annata che lo “condannarono” a perdere il titolo in favore di un compagno di squadra troppo avanti sotto tutti i punti di vista…

Lorenzo, shock su Rossi: “Fu più furbo di me”

Tutti ricordano l’emozione di quel mondiale dove, a differenza di quanto potrebbe accadere tra Pecco e Marc, l’ultimo giro dell’ultima gara fu ciò che decise l’assegnazione del titolo, rimasta in bilico fino all’ultimo. In quell’occasione, fu un ultimo emozionante sorpasso di Rossi su Lorenzo a garantire il secondo titolo di fila all’italiano lasciando l’amaro in bocca al collega.

Un’altra MotoGP sicuramente, in cui contavano molto di più il fattore umano e, come ricorda Lorenzo al podcast Mig Babol assieme al pilota italiano Andrea Migno, la fantasia e la furbizia dei piloti: “Rossi vinse perché fu più furbo e creativo in quel momento” – ricorda Lorenzo a distanza di anni – ” Lui era molto intelligente, molto furbo e sapeva improvvisare nei sorpassi. Non era chiuso mentalmente, era molto aperto e naturalmente era molto intelligente”.

In quel caso specifico, Lorenzo sa oggi quale fu il suo errore e quale fu la grande giocata di Rossi, degna di un campione: “Lui staccava sempre più tardi di me, andava duro sulla forcella della sua moto”, l’analisi. Forse è tardi per tornare su quell’episodio ma immaginate di essere stati battuti all’ultimo giro nel momento migliore della vostra stagione. Forse, ci rimuginereste su ancora oggi anche voi!