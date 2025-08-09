Marquez-Bagnaia, ribaltata la classifica: sconcerto in MotoGP

Per il momento in MotoGP non c’è stato alcun confronto fra Marc Marquez e Francesco Bagnaia, con il primo davvero inarrestabile.

Fino a questo momento, in MotoGP, non c’è stata alcuna rivalità. Nessuno è riuscito a contrastare Marc Marquez nel 2025, men che meno ce l’ha fatta Francesco Bagnaia. Il tre volte campione del mondo, di cui due in MotoGP con la Ducati ufficiale, quest’anno ha conquistato soltanto una vittoria.

Per il resto, la confidenza con la sua moto non c’è praticamente mai stata, a differenza del compagno di squadra spagnolo, che ha sempre dimostrato di poter fare la differenza in sella alla Desmosedici GP-25.

Una difficoltà che ormai ha ampiamente tagliato fuori Bagnaia dal confronto mondiale, dato che si trova a oltre 100 punti dal fuoriclasse spagnolo. In ogni caso, è sbagliato lamentarsi troppo delle difficoltà, anche perché da qualcosa di positivo bisogna ripartire: magari dall’ultimo test delle Ducati.

MotoGP, buone notizie per Bagnaia: i dettagli

A meno di due settimane dal GP d’Ungheria, la Ducati ha deciso di scendere anticipatamente in pista per un test con la Panigale V4 S da parte di tutti i piloti del marchio italiano presenti in MotoGP, e anche il collaudatore Michele Pirro, sul nuovissimo circuito del Balaton Park. Buone notizie per Francesco Bagnaia, che ha fatto registrare il miglior tempo in 1’41”468. Marc Marquez è arrivato poco dietro, riuscendo a siglare un 1’41”5.

Il distacco è minimo fra i due piloti del tema ufficiale, ma considerando che la nuova pista ungherese presenta staccate velenose, è una buona notizia per Bagnaia essere così a suo agio sull’asfalto del Balaton. Interessante anche vedere come sono andate le altre Ducati; dietro a Bagnaia e Marquez, ottimo tempo di Fermin Aldeguer. Seguono Franco Morbidelli e Alex Marquez. Fabio Di Giannantonio, invece, è rimasto un po’ più attardato.

Il passo gara dei piloti di MotoGP, che hanno guidato a tutti gli effetti una moto stradale, è rimasto un po’ più indietro in paragone a quello che sono in grado di fare i campioni della Superbike. Tornando al duo di testa, hanno percorso insieme circa 70 giri per quello che è un semplice test d’allenamento preparatorio al week end che fra meno di due settimane vedrà nuovamente coinvolti i piloti della classe regina del motomondiale (ma anche Moto2 e Moto3). Vedremo fra qualche settimana se la fiducia di Bagnaia con la V4 S sarà confermata in tutto e per tutto anche sulla Desmosedici GP25.