MotoGP, è fatta: debutto subito in Yamaha

Svolta clamorosa in MotoGP, tifosi spiazzati: la decisione di Yamaha è appena arrivata, lo fanno debuttare subito.

Il Mondiale 2025 di MotoGP sta regalando davvero poche soddisfazioni ai tifosi di Yamaha. La Casa di Iwata è finora riuscita a centrare solo due podi con Fabio Quartararo: il pilota francese è giunto secondo nel Gran Premio di Spagna e ha conquistato il terzo posto nella Sprint Race in Germania. Troppo poco per un team che ha tanta voglia di tornare competitivo dopo alcune stagioni molto complicate.

I fan di Yamaha sognano infatti di tornare agli stessi livelli di qualche anno fa: l’ultimo Mondiale vinto dalla Casa giapponese è quello del 2021 con Fabio Quartararo, che superò di 26 punti Pecco Bagnaia in classifica piloti. Proprio in queste ore è arrivata la notizia di una mossa da parte di Yamaha che ha già scatenato molti appassionati dello storico team.

Stando agli ultimi rumors, infatti, sembra che Toprak Razgatlıoğlu potrà salire in sella a una moto Yamaha già alla fine di questa stagione. Il 28enne pilota turco è campione del mondo in carica nella Superbike e ha molte possibilità di riconfermarsi: in classifica piloti è attualmente primo con 26 punti di vantaggio sull’italiano Nicolò Bulega quando mancano quattro appuntamenti al termine del campionato.

MotoGP: affare fatto, debutta subito in Yamaha

Toprak Razgatlıoğlu farà il suo debutto in MotoGP nel 2026 con il team Pramac: il suo obiettivo è ovviamente quello di arrivare nella classe regina da campione del mondo Superbike. Il suo contratto con la BMW scadrà alla fine del 2025 ma le ultime voci rivelano che il gigante tedesco sarebbe disposto a consentirgli il passaggio in MotoGP anche prima del termine.

Il programma iniziale era quello di far esordire Toprak Razgatlıoğlu nei test post-gara a Valencia, in modo tale da permettergli di cominciare a prendere confidenza con la moto. Tuttavia, dato che l’ultimo impegno in Superbike sarà il prossimo 19 ottobre a Jerez, ci sono concrete possibilità di vedere il pilota turco in sella alla Yamaha già nel mese di novembre.

Una mossa oculata: così facendo, infatti, Toprak Razgatlıoğlu testerebbe la moto ancora prima dei test ufficiali e godrebbe così di un vantaggio in vista della prossima stagione. Il passaggio dalla Superbike alla MotoGP richiede un certo periodo di adattamento: anticipare i tempi può essere davvero la scelta giusta.