“Rosica ancora”, Ceccon scappa via: tutto in diretta

Thomas Ceccon, in un modo o nell’altro, riesce sempre a far parlare di sé: anche questa volta è successo, ecco come.

Thomas Ceccon, nato a Thiene a Vicenza il 27 gennaio 2001, è un nuotatore di enorme talento. Pur essendo giovanissimo, ha ottenuto davvero un sacco di risultati straordinari nel corso della sua carriera. Ha già rappresentato l’Italia in due edizioni dei Giochi olimpici estivi, precisamente a Tokyo 2020 e Parigi 2024, vincendo in quest’ultima l’oro nei 100 m dorso. Nel 2025 ha iniziato ad allenarsi in Australia, sotto la guida tecnica di Dean Boxall.

Il 21 aprile di quest’anno, nel corso dei campionati australiani, ha firmato il nuovo primato italiano nei 200 metri dorso con il crono di 1’55”71. Fra luglio e agosto ha partecipato ai mondiali di Singapore, salendo sul secondo gradino del podio nei 100 metri dorso e nella 4×100 m stile libero, mentre è arrivato terzo nei 50 metri farfalla, stabilendo anche il record italiano. Il 1° agosto ha firmato il nuovo record anche nei 100 metri farfalla, precisamente nella semifinale mondiale.

Ceccon se ne va in diretta TV: il motivo

Risultati straordinari, effettivamente, quelli ottenuti da Thomas Ceccon. Il nuotatore italiano ha davvero conquistato un sacco di successi negli ultimi anni, anche se in particolar modo per quanto riguarda l’argento nei 100m dorso conquistato a Singapore, beh, la soddisfazione è stata un po’ tappata dalla delusione. Quando la giornalista gli chiede, visto che per cinque centesimi non ha conseguito l’oro, se è un argento che brucia, lui risponde semplicemente così: “Posso andare?”.

Più di un sostenitore e sostenitrice sui social ha ammesso di ‘rosicare’ a riguardo del mancato primo posto, tuttavia Ceccon può andarsene da Singapore con tanta soddisfazione. I risultati che sono arrivati grazie alle sue prestazioni, infatti, possono fare contento lui – a mente fredda – e contento il movimento italiano sportivo e in particolar modo del nuoto. Di tempo per ottenere risultati nettamente migliori, infatti, ce ne sarà eccome anche in vista dei prossimi anni.

Per il momento, mettere da parte tutte queste medaglie (parliamo di un nuotatore di neanche 25 anni) è molto importante, anche perché Ceccon sta facendo tantissima esperienza. Per quanto la delusione non possa svanire dall’oggi al domani è sicuro il fatto che di possibilità di ottenere risultati più soddisfacenti ce ne saranno ancora tantissime. Sempre nel caso in cui Ceccon si ricordi di fare tesoro di quella che è la sua esperienza. Essendo dotato di straordinario talento, non c’è dubbio che molto presto potrà festeggiare la conquista di qualche medaglia ben più pesante.