Clamoroso, George Russell stupisce tutti: lo hanno beccato

George Russell è stato pizzicato così. Alcuni dei suoi fans già ne erano sicuri, per altri…è sconvolgente!

La breve pausa nel mondiale di F1 ha consentito anche ai piloti delle monoposto, tra gli atleti più oberati di impegni sportivi e non al mondo, di godersi un po’ di riposo. Per alcuni, può essere stata un’occasione per riflettere su come migliorare le prestazioni di quest’anno, per altri, per guardare direttamente alla prossima stagione con rinnovata energia e per altri ancora, magari quelli che non hanno ancora ricevuto un rinnovo contrattuale, di soppesare le loro opzioni.

Ogni riferimento a George Russell, pilota inglese che aspetta ancora un contratto per il prossimo anno, è puramente fatto a posta! Il pilota nonostante prestazioni molto convincenti anche quest’anno che includono la vittoria a Montreal in trenino con il compagno di squadra Antonelli che è arrivato terzo non sa ancora quale sarà il suo destino a fine stagione.

Lo stesso Toto Wolff aveva detto chiaramente che del rinnovo si sarebbe parlato “a fine stagione” e, in risposta, Russell si era mostrato quanto meno preoccupato. “Sarebbe un peccato dividere una coppia perfetta come me e Kimi”, diceva tempo fa. Ma magari, nella pausa estiva ha cambiato idea? Dopo tutto, le opzioni alternative non gli mancherebbero.

Russell molla tutto: è venuto in Italia

Il trattamento ricevuto da Russell, se vogliamo vedere della malizia in ciò che Mercedes ha fatto, non è esattamente privilegiato: il pilota è stato presumibilmente tenuto in “stand by” dal team per guardare a cosa avrebbe fatto Max Verstappen che, fino a qualche settimana fa, sembrava molto vicino alla squadra di Wolff; poi, tutto è saltato con la conferma che l’olandese preferirebbe continuare con il suo team storico.

Viene da chiedersi se Russell ci stia pensando ora che si gode delle bellissime vacanze in Italia, paese del mare, del sole…e di Ferrari! Il pilota inglese si trova in Sardegna assieme alla fidanzata Carmen Montero ed ha postato qualche istantanea, prima con un bolide Mercedes con tanto di portiere ad ala di gabbiano, poi con un lussuoso yatch nel mare dell’isola.

Inutile parlare dei rumors che la sua scelta ha provocato. No, ve lo diciamo noi subito, non ci sono contatti tra Russell e Ferrari anche se, di fronte a certi paesaggi mozzafiato, la tentazione di trasferirsi in Italia potrebbe venirgli davvero. La risposta del pilota a queste illazioni però non sarebbe diversa da quella data ai fans che gli hanno chiesto di condividere su Instagram altri scatti della sua vacanza: “Mi disconnetto. Ciao, per ora”.