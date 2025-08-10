Djokovic e Musetti stesso destino: stagione rovinata

Il pensiero comune nell’ambiente è questo: i due tennisti condividono qualcosa e non è niente di buono.

Il mondo del tennis è diventato molto interessante anche per milioni di italiani che non erano esattamente grandi appassionati di questa elegante e tecnica disciplina, anni fa, da quando i nostri atleti hanno iniziato non solo ad offrire ottime prestazioni come hanno sempre fatto ma a dominare letteralmente questo sport, con un campione in particolare.

Inutile soffermarci troppo sulle imprese di Jannik Sinner che si è di recente ripreso una bella rivincita su Carlos Alcaraz reclamando lo scettro a Wimbledon e confermandosi il primo nella classifica mondiale. Di fatto, in ogni caso, noi italiani possiamo vantare ben due atleti nella top ten della Classifica ATP, cosa che solo gli USA pareggiano – con Fritz e Shelton – è che è un ottimo termometro dello stato di forma incredibile in cui versa il tennis del nostro paese.

Come tutti gli appassionati di tennis sanno bene, il 9 novembre si terrà un torneo importantissimo per ristabilire le gerarchie di questa classifica che è in costante movimento. Il problema è che non è detto che il secondo atleta italiano nella top dieci riesca a prendere parte. E stavolta, non si parla di infortuni ma di una vera e propria esclusione.

Musetti come Djokovic: no, non è positivo

Alle ATP Finals, il torneo più importante che vede la partecipazione dei migliori tennisti al mondo in base alla Classifica ATP, prendono parte solo otto atleti, i migliori della graduatoria annuale. Se Jannik Sinner è già incluso nel torneo, lo stesso non è scontato per Lorenzo Musetti, nono in classifica e reduce da un periodo non propriamente fortunato.

Secondo il commentatore Guido Monaco di Tennismania ci sono ancora delle possibili defezioni da considerare oltre al fatto che la classifica potrebbe evolvere prima di quanto pensiamo, per poter capire quali saranno gli otto nomi a partecipare al grande torneo: “Penso che sei posti siano occupati seguendo la classifica. Vedremo se Djokovic andrà, io non penso. Fino a Fritz ci saranno tutti”, il suo parere.

“Vediamo Draper, De Minaur e Musetti. Si giocheranno 2 posti. Musetti, dal canto suo, deve dare una risposta”, la riflessione di Monaco. Insomma, Musetti e Djokovic potrebbero essere i grandi esclusi del torneo. Sarebbe un grande trionfo per lo sport italiano riuscire a portare ben due atleti alle ATP Finals in questo momento, l’ennesimo del tennis tricolore in un periodo davvero spettacolare.