Esclusiva SI – Pedullà: "La Roma si è informata su Sancho"

Esclusiva SI – Pedullà: “La Roma si è informata su Sancho”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, in serata la Roma avrebbe preso informazioni sulla situazione di Jadon Sancho. A fare da tramite è stato l’intermediario incaricato dal Manchester United. I giallorossi hanno chiesto eventuali costi dell’operazione per portare l’inglese via dai Red Devils, da cui resta certamente in uscita.

L’esterno inglese, finora, ha dato la sua parola alla Juventus e continua ad attendere la formazione bianconera. Finora ha detto no a tutte le altre proposte. In particolare, in mattinata avrebbe rifiutato anche la corte di un’altra formazione bianconera: il Besiktas. Da capire per quanto ancora l’ex Borussia Dortmund attenderà la Juve.

×