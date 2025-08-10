Marc Marquez, che strazio: è durissima da accettare

Presto i piloti di MotoGP torneranno a correre dopo la pausa estiva appena affrontata. Ma per il campione tra i campioni, potrebbe non essere una buona notizia.

In MotoGP, nessun nome sta andando forte come quello di Marc Marquez, eterno campione che anche quest’anno si presenta ormai come il favoritissimo per l’ennesimo titolo: chi può insidiarlo? Nonostante i suoi 32 anni che in uno sport come questo non sono pochi, Marc non sembra minacciato né dal fratello Alex, troppo lontano dai suoi 381 punti, né tantomeno da Pecco che non riesce a smuoversi dal terzo posto.

Benché Marquez non abbia goduto appieno della pausa estiva – nessun membro di Ducati Lenovo lo ha fatto dato che il team ha richiamato i suoi membri per delle prove straordinarie dalle ferie – il tempo per rilassarsi fino al 17 agosto, prossima tappa del mondiale di MotoGP di quest’anno non manca di certo. Poi, Marc si troverà davanti all’ostacolo più duro incontrato fino a questo momento nel campionato.

Quest’anno, Marquez è riuscito a levarsi parecchie soddisfazioni e viene da chiedersi se in questo stato di forma che ci verrebbe da definire “prime” riuscirà a togliersi anche l’ultima, affrontando di petto il circuito che meno di tutti ha amato e che sembra avere con il pilota un rapporto per nulla piacevole. In Austria, si giocherà la sfida decisiva.

Per Marquez è la prima volta, ci riuscirà?

Delle gare corse fino ad ora, 24 in tutto, Marquez ne ha vinte ben 19. Un dominio completo che però si interromperà in Austria al Red Bull Ring. Almeno, questo vorrebbero gli almanacchi sportivi, considerando che su questo circuito Marc non ha mai vinto una singola volta, nella massima serie. Assurdo ma vero, nel suo palmares, manca ancora l’oro in Austria!

Il Red Bull Ring a dirla tutta non è mai stato “terra degli spagnoli”: dobbiamo infatti tornare al 2018, anno in cui fu Jorge Lorenzo a conquistare la vittoria in Austria, per trovare un compatriota di Marquez al primo posto assoluto. Per il resto, c’è un dominio italiano: nell’ordine, due volte Dovizioso una parentesi sudafricana con Brad Binder nel 2021 e poi ben tre edizioni di fila dominate da Francesco Bagnaia.

Marquez insomma ha più di una ragione per scendere motivato in pista in Austria e Pecco, per questa volta, può contare su un record assoluto. Sarà sufficiente perché l’italiano si riprenda nel momento più importante facendoci ricordare i fasti delle stagioni passate? Probabilmente, a Ducati non interessa troppo, purché la classifica continui a vedere un suo pilota in testa alla griglia.