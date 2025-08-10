Milan, Allegri: “Modric e Jashari grandissimi giocatori. Ma non bisogna esaltarsi troppo”

Intervistato da Sky Sport dopo l’amichevole col Leeds, Massimiliano Allegri ha parlato anche dei suoi nuovi centrocampisti Modric e Jashari: “Grandissimi giocatori con poca intelligenza e con poca umiltà ne ho avuti pochi e nessuno. Per stare ad alti livelli devi essere umile ed essere intelligente. Modric, non sta a me dirlo, è un giocatore straordinario. Jashari mi ha meravigliato perché ha lavorato poco con la palla e si è allenato quasi sempre da solo. C’è da migliorare e lavorare, da portare avanti condizione fisica e convinzione mentale. Non bisogna esaltarsi troppo, la normalità per il Milan deve essere di vincere le partite”.

Sulla rosa del suo Milan: “Mi hanno insegnato che i giocatori vanno sempre allenati prima di dare i giudizi. Momentaneamente abbiamo lavorato bene, non bisogna fare troppi pensieri di grandissimo entusiasmo. Dobbiamo lavorare tenendo grande equilibrio, dovrà essere la nostra forza. Il campionato non si vince o non si perde in una partita”.