Napoli, Politano: “De Bruyne è eccezionale, dobbiamo imparare da lui”

di
Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato a Radio CRC dopo l’amichevole vinta contro il Girona: “Sono un po’ stanco, ma siamo contenti di aver disputato 90′  con quest’intensità. Ci serviva, perché è importante mettere minuti nelle gambe, anche perché il campionato è alle porte. Siamo contenti di aver vinto, dobbiamo continuare su questa strada”.

“Penso che abbiamo fatto i primi 25 minuti ad altissimo livello e con grandissime giocate. Infatti siamo riusciti a trovare tre gol. Poi abbiamo trovato una squadra che palleggia bene, anche l’anno scorso si è visto in campionato, era la terza in classifica per possesso. Quindi è una squadra che palleggia bene e siamo stati bravi, anche se purtroppo abbiamo preso due gol. Ma questo è il calcio di adesso, l’importante è comunque mettere tanti minuti nelle gambe”.

“Kevin è un giocatore eccezionale, si è visto oggi e si è visto dal primo giorno che è arrivato. Si è messo subito a disposizione e noi dobbiamo imparare da lui, perché è un campione assoluto”.

“Le mie condizioni? Sto bene, sono stato fermo qualche giorno per un piccolo fastidio e adesso sto cercando di recuperare quello che ho perso. Il livello della squadra è buono, dobbiamo continuare a lavorare e il mister sa quello che deve fare e noi sappiamo quello che lui vuole. Finiremo questo ritiro alla grande”.

