Sorpresa Hamilton, decisione ufficiale: tifosi sbalorditi

Ma quale stagione di Formula Uno, la testa di Lewis Hamilton è su altro: l’inglese lancia un progetto che c’entra poco con la F1 e i tifosi ci rimangono di sasso.

Le tante critiche piovute addosso a Lewis Hamilton, pilota Ferrari da questa stagione non eccelsa, sono spesso ingiustificate e non tengono conto del fatto che il britannico sta facendo una grande fatica per adattarsi ad un team al cento per cento italiano, dopo aver corso tutta la carriera con monoposto di team inglesi. Non un passaggio facile, specie ad un’età in cui molti colleghi appendono il casco al chiodo e iniziano a fare i telecronisti.

Forse, l’unica cosa che si può davvero rimproverare a Lewis dal punto di vista professionale e di non aver dedicato proprio tutto il suo tempo al necessario adattamento alla monoposto italiana visto che, per sua stessa ammissione, ha preferito spendere il suo tempo libero più con Toto Wolff ed i suoi ex colleghi di Mercedes che con Leclerc e i ragazzi della Ferrari, tra una gara e l’altra.

Tra l’altro, essendo uno degli atleti più popolari, pagati e riconoscibili del pianeta terra, Hamilton ha ovviamente anche molte altre attività di cui occuparsi. E non si parla solo di sponsorizzare i costosissimi Richard Mille che indossa in conferenza stampa. Il nuovo progetto avviato dal pilota fa storcere il naso ad alcuni dei tifosi che lo vorrebbero vedere più concentrato sulla stagione corrente.

Hamilton, dal motorsport agli (an)alcolici

Tempo fa il pilota inglese aveva postato sui suoi canali social un enigmatico messaggio che qualcuno aveva anche pensato potesse indicare un addio a Ferrari in favore di un’altra scuderia o un ritiro: “Seguite il fumo”, un semplicissimo teaser datato 8 agosto che, in effetti, in questa data ha poi assunto un altro senso quando il campione ha parlato del suo nuovo progetto.

Hamilton ha lanciato un nuovo prodotto tramite Almave, un marchio che produce bevande analcoliche di diverso genere. L’ultima trovata del campione – o dei suoi investitori – è una bevanda che si raffina con l’agave Espadín, totalmente privo di alcool e che si può quindi bere pure prima di calarsi nell’abitacolo di una monoposto da Formula Uno.

E il fumo cosa c’entra? Semplicemente, questa particolare pianta cresce sulle pendici del vulcano di Puebla in Messico, una trovata pubblicitaria come un’altra per annunciare alla grande questo prodotto. Interessante, per l’amor di Dio. Ma da tifosi di Ferrari, forse ci aspettavamo qualcos’altro. O no?