Ducati-Marquez, la rivelazione inquietante: “Decisione molto strana”

Una decisione giudicata davvero strana da qualcuno che lo conosce molto bene. Eppure, così tra Bagnaia e Marquez c’è un enorme distacco.

Il mondo del motorsport è fatto di scelte, che i team principal ed i dirigenti delle squadre che corrono nella massima serie, sia questa la F1 o la MotoGP, devono prendere di stagione in stagione. In questo senso, quelle prese da Gigi Dall’Igna, numero uno di Ducati, negli ultimi anni sembrano aver pagato eccome. La squadra italiana è il team più forte del mondiale ed ha pure la soddisfazione di aver issato un pilota di un suo team satellite al secondo posto assoluto.

La squadra insomma performa bene, anche se rimane un grave divario tra le prestazioni del 93, Marc Marquez e di quello che ormai si potrebbe definire il suo secondo pilota, Francesco Bagnaia. Una situazione paradossale, considerando che gli ultimi due titoli di Ducati Lenovo li ha portati a casa proprio Pecco che ora, si trova a fare i conti con un compagno di squadra ingombrante ed una moto con cui non trova una grande intesa.

Proprio la situazione in cui lo scorso anno si trovava Enea Bastianini, compagno di squadra di Bagnaia nella stagione poi vinta da Jorge Martín che ha lasciato Ducati proprio per fare posto a Marquez. Oggi, Bastianini corre in KTM ma non ha mai dimenticato quegli anni ed ha voluto dire la sua sulla situazione di Ducati, parlando chiaramente di scelte discutibili.

Scelta assurda, il parere di Enea

Lo scorso anno l’approdo di Marquez da Pramac a Ducati Lenovo ha creato un vero terremoto nel mondo della MotoGP scatenando una serie di reazioni avverse a Ducati. Jorge Martín è passato ad Aprilia, decisione poi non giustissima visto che ora, dopo l’incidente di inizio stagione, Martin è fuori dai giochi per il titolo, Bastianini ha lasciato per KTM e Pramac ha preso così male il trasferimento di Marquez da passare alle moto Yamaha.

Insomma, la decisione presa principalmente da Dall’Igna ha portato ad uno sconvolgimento di fronte che poteva segnare la fine dello strapotere di Ducati se non fosse che Marquez, quest’anno, sta performando come una leggenda del motociclismo: “Gigi ha poi deciso di prendere Marc Marquez e in pochi se lo aspettavano, anche perché Jorge stava facendo una stagione incredibile ed era sempre lì davanti. Lì per lì poteva sembrare una scelta molto strana da parte di Gigi, ma ad oggi non gli si può dire niente perché Marc sta andando fortissimo“, le parole di Bastianini.

E lui, ci è rimasto male per essere stato “accantonato” in quel modo? Non quanto Pramac! “i siamo lasciati molto bene e abbiamo finito nel migliore dei modi. Loro mi hanno detto di Marquez al Mugello, ma lo sapevo già per vie traverse e ho avuto solo la conferma”, ricorda il pilota. Insomma, ben fatto Ducati Lenovo, una scelta a lungo termine che ha ripagato.