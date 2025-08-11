Juventus, Tudor a SI: “David ha fatto bene. Sul mercato dico che…”

Igor Tudor, tecnico della Juventus, ha parlato in zona mista dopo la vittoria in amichevole contro il Borussia Dortmund

Soddisfatto della vittoria, della prova, la sua analisi dopo questa uscita contro il Borussia Dortmund?

“Si è spinto, sia quelli dall’inizio, ma anche quelli che sono entrati, come abbiamo detto, dare minutaggio a tutti quelli che hanno fatto 30 minuti, hanno fatto anche un lavoro supplementare, così domani prendiamo il giorno libero e ripartiamo martedì”.

Si muove tanto David e sembra anche lasciare spazio per gli altri, abbiamo visto Conceicao e Yildiz. Può essere una chiave, questa per l’attacco?

“Ha fatto una prima gara seria alla Juventus contro un avversario di livello, si è mosso bene, era applicato, concentrato su quelle robe che bisogna fare, c’è ancora stanchezza, lui è non abituato a corse che abbiamo fatto, sicuramente con la freschezza sarà ancora tutto più facile”.

Chiedo se c’è qualcosa che invece non ha visto rispetto a quello che avevate preparato oggi? Poi sull’inserimento dei nuovi quanto manca per metterli in linea con tutti gli altri?

“Non lo so, è difficile sempre paragonare, come ho detto prima della gara, sono partite di agosto, manca freschezza, manca velocità nelle gambe, però c’è stata una grande applicazione dei ragazzi di fare le cose giuste, e va bene, è un allenamento di agosto”.

Per Bremer è stato un bel test quello di marcare un attaccante forte, volevo chiedere anche come sta Bremer visto che si è accasciato a terra?

“Sta bene, sta bene, abbiamo fatto un tempo, una partita seria, ora vediamo come fare il minutaggio mercoledì e sabato contro l’Atalanta. Poi si gioca, c’è ora poco tempo, bisogna già iniziare a pensare la partita di Parma”.

Proprio perché c’è poco tempo, le chiedo se a rientro in Italia si aspetta di ritrovarsi Kolo Muani e qualche altro dal mercato?

Abbiamo già parlato di questo tema di mercato, non è cambiato niente rispetto a ieri, stessa risposta”.

Adesso torna in Italia, magari se lo ritrova per le prossime amichevoli…

“Non c’entra, torno, non torno, abbiamo parlato ieri, ieri era ieri e oggi non è successo niente”.

Sulla prestazione di Rugani?

“Rugani è affidabile, esperto, sbaglia poco, ci può dare una mano”.

Nel finale ha ruotato un po’ tutti i centrocampisti rispetto a come eravamo abituati, quindi ieri appunto ha parlato di Koopmeiners mediano, oggi abbiamo visto Douglas Luiz più avanti, oggi c’è anche lui mediano…

Douglas era là, al posto di Yildiz, vede la porta, ha gol in sangue. Se io devo scegliere in questo sistema mio lo vedo più là che davanti difesa, perché secondo me può fare i gol”.

Si sta lavorando quindi con Douglas Luiz per recuperarlo, per tenerlo?

‘Io lavoro con tutti i giocatori che ho a disposizione, li tratto come è giusto e poi come ho detto vedremo che succede. È giusto fare così, perché non si sa che succeda. Rimaniamo così, io alleno con questi”.

Sulla prestazione si aspettava un’ora di questa intensità già adesso, già oggi?

“Non lo so, devo vedere la partita, perché io subito non riesco a commentare da tutti i punti di vista, a me è sembrata una partita seria, c’era anche un po’ di caldo, un po’ di stanchezza. Secondo me sì. I ritmi saranno ancora più alti, poi era importante che nessuno si facesse male, questo è successo”.

Lei è un motivatore…

“Penso che tutti gli allenatori sono motivatori, se no ti manca qualcosa nel tuo lavoro, poi la vittoria oggi non conta niente, sono partite di agosto, che abbiamo detto tante volte, che questo risultato conta molto poco, c’è stato un giusto atteggiamento, voglia di fare e mettere anche la condizione e prepararsi meglio per quando diventa importante”.