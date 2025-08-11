Martin-Aprilia, spaccatura definitiva: esplode la bomba in MotoGp

Quante possibilità ci sono che Jorge Martín resti davvero ad Aprilia quest’anno? L’incidente, l’ingresso di Bezzecchi che sta performando molto bene e tutti i fattori che potrebbero portare al divorzio.

Lo scorso anno, proprio sul finire della stagione 2024, ci fu un pesante stravolgimento sul mercato dei piloti della MotoGP che causò malumori, sconvolgimenti ed un paio di trasferimenti eccellenti. Stiamo parlando dell’approdo di Marc Marquez in Ducati Lenovo dall’allora Ducati Pramac, una scelta che sul momento, sembrava dettata dall’entusiasmo per il ritorno a prestazioni importanti dello spagnolo ma che oggi, ha ripagato in pieno.

Il passaggio più critico dell’operazione fu l’addio a Jorge Martín che, nonostante il titolo conquistato con Ducati, si sentì messo da parte dalla squadra e decise per un approdo alla grande rivale di Ducati, ossia Aprilia. Quest’annata però non è stata proprio fenomenale per il pilota spagnolo che ha pure rischiato di morire in pista in quello che è a mani basse il peggiore incidente di questa stagione.

Martin è caduto in Qatar e ha perso gran parte della stagione. Non che prima le cose stessero andando tanto meglio: tra Ducati ed Aprilia, si è subito avvertito un enorme distacco. Quindi, la domanda che sovviene è, quanto spazio c’è ancora per Martin nella squadra dopo una stagione passata in infermieria e quanto il pilota è interessato a correre ancora in questa squadra?

Lorenzo: “Martin non è convinto”

Dal punto di vista di Aprilia, la squadra è stata piuttosto fortunata nel trovare in Marco Bezzecchi, teoricamente la seconda scelta rispetto a Martin ma che per ovvi motivi, quest’anno è diventata la prima un ottimo sostituto che non ha fatto rimpiangere il campione in carica e che, per stessa ammissione del team, ha performato oltre le aspettative.

Dal canto di Martin, invece, secondo un suo collega spagnolo potrebbe esserci scarsa motivazione per restare in Aprilia un altro anno: “Sembra chiaro che quando ha firmato per Aprilia non fosse convinto del tutto, aveva bisogno di capire se davvero avrebbe avuto la chance di lottare nuovamente per il titolo”, il parere di Jorge Lorenzo sul passaggio di Martin da Ducati ad Aprilia lo scorso anno.

Una sorta di scelta obbligata, quindi, che Martin potrebbe stare già rimpiangendo. Certo, l’incidente non ha aiutato ma anche nelle prime gare, Martin nonostante il suo talento incredibile non è mai sembrato nella condizione idonea per poter insidiare un Marquez fuori dalla grazia di Dio o anche Alex Marquez e Pecco. Vedremo quale sarà la sua decisione fine anno ma un eventuale cambiamento di casacca non ci stupirebbe poi molto.