Novità Antonelli, terremoto in F1: annuncio Mercedes

Andrea Kimi Antonelli sta attraversando un momento non semplice di questo primo anno in Formula Uno: e adesso arriva un annuncio importante.

Andrea Kimi Antonelli, dopo un buon inizio, è incappato nelle prime difficoltà. Una piccola crisi di risultati, legata anche alla mancata costanza di prestazioni della Mercedes – senza dimenticare le noie legate all’affidabilità – che in parte ne hanno compromesso il più che buono percorso di crescita avviato fin dalla prima gara di questa stagione.

Non sembra essere affatto semplice uscire da questo momento per l’italiano, che quantomeno prima della pausa estiva è riuscito a tornare a punti in Ungheria.

L’obiettivo, al ritorno dalle vacanze, è certamente quello di fare decisamente meglio. In ogni caso, il 18enne bolognese ha tutte le carte in regola per terminare il 2025 in maniera più che convicente. Per quanto riguarda la sua situazione attuale, che ha portato a non poche discussioni ultimamente, il team Mercedes ha voluto chiarire alcune cose.

Futuro Antonelli, c’è l’annuncio di Mercedes

Andrea Kimi Antonelli è un talento su cui la Mercedes ha puntato fin dal primo momento. Appena maggiorenne, le difficoltà che ha avuto a livello di prestazioni e tenuta mentale sono assolutamente comprensibili. Parliamo di un pilota veramente giovanissimo, e che deve ancora ultimare il suo percorso di sviluppo dentro e fuori dalla pista. Questo concetto è chiaro anche a Toto Wolff, team principal della Mercedes, che ha protetto a parole di recente il suo pupillo.

Come dichiarato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, infatti, il numero uno del team ha parlato delle qualità di Antonelli, definendolo un grande talento. Ha precisato, però, che è anche molto giovane: “Sin da subito ho detto che avrebbe commesso degli errori, non lo avremmo preso se non ne fossimo stati consapevoli. Abbiamo una vettura poco costante, ma passare attraverso queste difficoltà fa parte del processo per diventare campione”. Antonelli, che a Spa-Francorchamps non è riuscito a trattenere le lacrime a seguito di un momento molto difficile, ha ricevuto il sostegno anche dal pilota che ha sostituito – pure lui non sta attraversando il momento migliore della sua lunga carriera – ovvero Lewis Hamilton.

Stiamo parlando, quindi, di un pilota che è davvero molto apprezzato all’interno del circus della Formula Uno. A 18 anni certe difficoltà sono comprensibili, specialmente se consideriamo che Antonelli è stato catapultato in una realtà ultra competitiva come la F1, e subito in uno dei tre top team. Il percorso di crescita è complicato, e non è facile per un corridore così giovane essere sempre al centro dell’attenzione, ma non c’è alcun dubbio che la Mercedes voglia renderlo un campionissimo da ricordare nel tempo. Del resto, difficoltà a parte, le doti per farcela ci sono tutte.