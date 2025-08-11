Quanto guadagna Sinner, cifre da capogiro: il confronto con Alcaraz

Jannik Sinner si prepara alla doppietta Cincinnati-US Open, con un guadagno davvero stratosferico da parte: il confronto con Alcaraz.

Jannik Sinner è pronto ad affrontare la doppietta statunitense del Masters 1000 di Cincinnati e dell’US Open (ultimo torneo del Grande Slam del 2025 – al meglio delle sue possibilità.

In entrambi gli eventi ha molto da perdere, visto e considerato quanti punti ha raccolto nel 2024, tuttavia cercherà di non perdere troppo terreno e fare contento in primis se stesso, e in secondo luogo il suo staff e i suoi tifosi.

Tralasciando per un attimo il lato sportivo del tennis, è interessante scoprire quanto ha guadagnato finora il tennista altoatesino grazie alla disciplina che gli ha donato così tanto successo. Specialmente in confronto al rivale Carlos Alcaraz, cnsiderando il fatto che i due vengono messi in paragone praticamente per qualsiasi cosa, compensi compresi.

Quanto guadagnano Sinner e Alcaraz: cifre spaventose

Jannik Sinner, a soli 23 anni, ha già messo da parte una cifra straordinaria grazie alle sue prestazioni all’interno del circuito del tennis. Soltanto nel 2025, ha già conquistato l’Australian Open e Wimbledon, sfiorando il Roland Garros (andato invece a Carlos Alcaraz). Oltre a tutto questo, sono arrivate ben 26 vittorie e soltanto 3 sconfitte. Il montepremi raccolto da inizio anno è davvero notevole, dato che parliamo di oltre 8 milioni di euro. Nel corso della sua carriera, ha superato ben 45 milioni in premi ufficiali tra singolare e doppio, senza dimenticare i ricchi contratti di sponsorizzazione e bonus legati ai risultati.

E Carlos Alcaraz? Arrivando a parlare del giocatore che nel 2023, a soli 20 anni, è stato inserito per la prima volta nella classifica – stilata da Forbes – dei 10 tennisti più pagati al mondo, ha già conquistato nel corso della sua carriera 5 tornei del Grande Slam. Nel 2024 ha incassato 10 milioni, mentre nel 2025 fino a questo momento è arrivato a un totale di 8. Fino ad ora, nel corso della sua avventura al vertice del tennis, il fuoriclasse spagnolo ha già incassato circa 40 milioni di euro in montepremi.

Un valore che a quanto pare non si discosta più di tanto da quello del suo nemico sportivo, il che è una prova abbastanza evidente del fatto che sia l’altoatesino che lo spagnolo sono davvero i grandi protagonisti del tennis che conta. Dal punto di vista dei successi, delle sfide che li attraggono quotidianamente e dei compensi raggiunti. Difficile dire quale sia il limite per entrambi, ma la sensazione è che non lo abbiano ancora raggiunto.